嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

▲嘉市國際管樂節短影音暨徵文比賽頒獎 共譜「管樂之都」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2024嘉義市國際管樂節」短影音與徵文競賽頒獎典禮，8日下午在嘉義市政府文化局舉辦，黃敏惠市長也到場恭喜並鼓勵所有獲獎者，為第32屆管樂節留下精彩且美好的紀念，期許透過短影音的傳播與文字寫作的感染力，展現優秀的管樂節題材的創作作品，讓更多人看見嘉義市國際管樂節的亮點與魅力！

黃敏惠市長表示，感謝校長、老師及家長們的用心，帶著孩子們積極參與。這次活動的最大價值在於它能夠觸動人心，讓世界變得更美好。

黃敏惠強調，影像不僅是紀錄，更能激發人們的情感與想像。而隨著科技進步，影像紀錄變得容易，但更重要的是專注於當下，體會記憶與紀錄的真正意義。黃敏惠市長也肯定參賽者透過作品表達對親人的思念、文化的傳承，以及音樂與影像的情感連結，展現了管樂節的深遠價值，並鼓勵大家透過影像、音樂和文字留下珍貴的生命紀錄。

文化局謝育哲局長表示，今年首次辦理短影音競賽，吸引眾多學校、管樂團與在地商圈、店家參與，其作品內容豐富且多元，更吸引在地國中小學校師生與日本音樂大師鈴木英史老師盛情參與，令人十分驚喜，讓第32屆嘉義市國際管樂節可以結合時下的社群媒體傳播，分享音樂的歡樂與喜悅。

短影音評審比賽王示衡分享，回顧自己的人生，發現許多重要的回憶都與管樂器緊密相連，回憶起國小第一次參加踩街時，穿著製作的太空人服裝在中山路踩街，國中在南興樂旗隊參加踩街時一直怕旗子掉下來，到高中第一次擔任攝影社社長，影像創作的旅程正是從嘉義市管樂節 MV 錄影競賽開始，當時更從黃敏惠市長手中接過首獎。

王示衡表示，短影音競賽並不僅是收錄優秀作品，更希望透過社群串聯大家的情感，這也是此次短影音競賽的核心宗旨之一。他特別提到，透過影像紀錄，一閃而逝的記憶將成為珍貴的回憶，影像創作不僅記錄事件，也展現了創作者與主題之間的情感連結。

此外，王示衡認為這次競賽呈現了跨領域、跨時空的連結，許多作品記錄了嘉義的文化、歷史與風格店家，透過影像串聯時空。感謝市府和文化局致力推動使用新技術與載體來保存記憶，並透過影像傳播情感，雖然評審過程中無法全面展示所有作品的情感價值，選擇獲獎作品也極具挑戰性，但他認為這次競賽為這個時代留下了珍貴的印記。未來的人們不僅能在 YouTube 找到 2011 年的管樂節 MV 競賽影片，也能透過 2024 年的短影音競賽，重溫當年的氛圍與時空。

徵文比賽評審陳涵委員則感性說到，每一篇獲獎作品都能感受到參賽者與管樂節交織的情感，有的作品以管樂節為主體，深刻著墨參與活動的細節描述，並呼應今年棒球應援曲熱潮，激勵人心！有的以管樂節為背景，帶出家人間深刻的情感連結與細膩的故事，敘事感人，值得細嚼回味。

2024嘉義市國際管樂節短影音暨徵文比賽所有獲獎作品將同步推出線上展覽，歡迎民眾前往管樂節官方網站欣賞精彩得獎作品，共同紀錄每一屆管樂節的美好時刻。今年適逢嘉義市建城321年，所有參賽作品不僅展現管樂的藝術價值，更見證嘉義市深厚的文化底蘊。市府將持續擦亮「管樂之都」的招牌，讓音樂成為城市的靈魂，並邀請全民共襄盛舉，以「320+1」的影響力，向世界展現嘉義的藝文能量、人文風華與永續願景，讓嘉義管樂精神在國際舞台上綻放光彩。

今年比賽總獎金高達55萬，共吸引112件作品參賽，其中短影音競賽參賽作品共54件，從投件作品的數量與內容中，就可感受到民眾的熱情支持與響應，所有參與作品皆十分優秀，使得評審過程中讓委員們經由多輪討論後，從中選出首獎3名、優選7名，總計10件得獎作品。徵文比賽參賽作品共58件，選出首獎3名、優選7名及佳作10名，共20件獲獎作品。

*2024嘉義市國際管樂節短影音暨徵文比賽得獎作品線上展

1.展期：2025年2月24日(一)至3月24日(一)

2.網址：https://www.chiayiband.com.tw/2024/tw/event/winning-works.html