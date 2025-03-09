和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

▲加薩戰爭已經持續1年多，如今似乎漸露和平曙光。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯8日雙雙釋出正面訊號，宣稱準備好進行下一階段的停火談判。與此同時，調解方仍在持續推動進展，希望可以延長1月份生效、為期42天的脆弱休戰。

哈瑪斯表示，有「正面跡象」顯示，停火第2階段的談判即將開始。發言人卡努阿（Abdel-Latif Al-Qanoua）重申，「我們準備以符合我們人民訴求的方式，參與第2階段談判。我們呼籲加強對加薩走廊的援助，解除針對我們受苦人民的封鎖。」

在隨後發布的第二份聲明中，哈瑪斯提到，其代表團與埃及情報總局局長拉沙德（Hassan Mahmoud Rashad）會面，並且確認該組織同意成立一個「民族性且獨立的」委員會，以管理加薩事務，直到舉辦選舉為止。

以色列也透露，該國正在準備談判。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，「以色列已經接受美方支持的調解員邀請，將於10日派遣代表前往（卡達首都）杜哈（Doha）推動談判。」

▲阿拉伯領袖曾在埃及開羅召開緊急峰會，討論加薩重建計畫。（圖／路透）



哈瑪斯代表團正在開羅，與埃及進行停火談判，目標是推進協議的下一個階段，而這可能為結束戰爭開闢道路。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）稍早也曾透露，開羅要與巴勒斯坦合作，建立一個由獨立專業巴勒斯坦技術官僚組成的行政委員會，在戰爭結束之後託管加薩。

第1階段的加薩停火協議1月19日生效，並於上周告終。在此期間，以色列釋放2000多名巴勒斯坦囚犯，哈瑪斯則釋放33名以色列人質與5名泰國人質。但在停火協議到期之後，以色列封鎖所有進入加薩的貨品，要求哈瑪斯在尚未展開終戰談判之前，釋放剩下的59名人質，儘管他們認為，還活著的人質恐怕不到一半。

加薩公衛部表示，以色列攻擊迄今奪走逾4.8萬名巴勒斯坦人的性命，幾乎讓所有加薩居民流離失所，這也讓以色列招致種族滅絕及戰爭罪的指控。這場戰爭始於2023年10月7日，哈瑪斯領導伊斯蘭武裝份子突襲以色列南部，殺害1200人，並且擄走251名人質。