▲2025桃園潮流藝術嘉年華，打造景福宮商圈新風貌。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園潮流藝術嘉年華活動、8日於桃園區景福宮展開。市長張善政表示，景福宮是桃園市發展的起點，市府重現舊城風華，跨局處合作發掘商圈特色，並挹注資源投入整體區域規劃、周邊交通改善、商圈店家創新服務以及舊城文化的重新詮釋，期透過整體改造，為舊城區注入新活力，吸引更多民眾品味桃園舊城新風貌。

文化局長邱正生表示，市府積極推動舊城再生計畫，以歷史建築「大廟口派出所」為舊城再生基地，串聯周邊場域及在地社區團體，並透過重整閒置店鋪，邀請創意藝術團隊進駐，以及周邊商家共同響應，讓新舊文化相互激盪，迸發出老城的新活力及新商機，讓歷史與創新並存，使桃園在地文化持續閃閃發光。

本次潮流藝術嘉年華活動於8至9日辦理，集結潮流藝術、街頭表演及創意市集，展現歷史與創新的交融，現場也有各式的藝術體驗，包含手指鼓、滑板、街頭彩繪等，盼能吸引更多人走進舊城，感受這片土地的歷史記憶及其獨特魅力。

包括：立法委員萬美玲、市議員林政賢、陳美梅、張碩芳、交通局長張新福、都發局長江南志、經發局副局長陳靜芳、桃園區長許敏松、桃園大廟景福宮主委簡征潭、桃園市博愛特區文創商業發展協會理事長蘇美樺及桃園站前商圈文化觀光發展協會總幹事潘慈秀等均一同出席。