桃園社宅租金最低2400　全市4374戶社宅逾萬人正在排隊

▲桃園市目前有14處社宅。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市社宅服務中心8日表示，桃園目前有14處社宅，首座社會住宅「中路二號」總戶數有212戶，自108年10月開放入住，有113戶一般戶經續約1次後，即將於今年9月底屆滿6年，市府除了向住戶解說未來租屋管道之外，也說明社宅租金、租期等住戶關心的議題。

邱英哲處長兼執行長說明，社宅的政策目標是要提供市民合宜的居住需求，以去年2月公布的「八德一號」租金為例，15坪的分級租金在2,400～8,450元之間，50坪則在11,400～24,310元。

今年3月公布的「蘆竹二號」15坪租金為3,000～9,100元，36坪則為8,400～18,070元；縱使是位於新興重劃區的中路二號，16～39坪租金在3500～23400元之間，也均低於市價的六至八折，屬於可負擔的租金。

至於住戶可否延長租期繼續住下去？邱英哲表示，全市現有4374戶社宅，超過1萬2千人正在排隊，如果租期屆滿不離開，這些排隊的民眾自然就無法受到社宅政策照顧了。

邱英哲表示，桃園的包租代管績效全國第一，未來住戶離開社宅，若有覓屋的困難，均可向住宅處或社宅服務中心反映，市府可以引介包租代管專業廠商的協助，解決覓屋租屋的需求。