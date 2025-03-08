轉角遇到愛？深夜開車「驚見裸體男女躺路邊」　他淡定關燈倒退走人

▲馬來西亞一名司機在夜間行駛時，驚見路邊躺著一對裸體的男女。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞峇株巴轄近日發生一起尷尬事件，一名男子在夜晚開車行經昏暗路段時，驚見一對全身赤裸的男女躺在路邊。為了避免尷尬，司機立即關閉車燈並倒車離開。這段尷尬的經過被行車記錄器拍下後，在網上引起瘋傳。不少網友大讚男子「夠淡定」，還將這起事件戲稱為「轉角遇到愛」的真實寫照。

據當地媒體《中國報》報導，這起事件發生於7日晚間11時左右。從網上流傳的現場影片可見，事發當時，司機正在一段光線微弱的道路上小心行駛，不料當車子開到一個轉彎處時，他突然發現前方道路旁有2名疑似赤裸的男女躺在地上。

這名司機見狀，即使內心感到不對勁，但他並未上前查看，而是「貼心」地關掉車燈，隨後慢慢倒車離開，未進一步打擾當事人。這段影片隨後被一名網友分享到網上，他表示自己當晚將車借給好友使用，好友歸還後提醒他檢查行車記錄器，不料竟意外發現這段畫面。他打趣地告誡大家「不要在馬路上裸睡」，並強調自己也感到相當驚訝。

相關影片中網上曝光後迅速引發熱議，不少網友對司機的反應表示讚賞，稱其舉動既禮貌又「淡定」，有人援引網路哏留言「好人一生平安還會關燈」，也有人將其視為「另類福利」，甚至有人調侃「愛得這麼激烈嗎？」截至目前為止，媒體尚不清楚這對在路邊裸睡的男女的身份與當時情況，當地警方也未對事件作出回應。