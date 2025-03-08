違規超車被按喇叭！宜蘭男怒比中指　警方出手開罰了

▲宜蘭一輛9人座客車違規超車，遭按喇叭後駕駛竟伸手比中指 。（圖／翻攝臉書／宜蘭大小事）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭三星日前發生一起離譜案件！一輛9人座客車從轎車右側搶快超車，後方駕駛見狀，立即鳴按喇叭示意，沒想到該車司機竟伸出手比中指，讓駕駛看了相當氣憤，怒將影片PO網。警方事後於網路上看到影像，強調該車司機已違反《道路交通管理處罰條例》第47條，將面臨1200元至2400元的罰鍰。另外，比中指部分，也可能涉及公然侮辱罪，提醒民眾行事應謹慎，避免觸法。

透過畫面可以看到，當時一名駕駛停於路中等待對向來車左轉進入加油站，而待該車通過後，駕駛準備起步，此時卻有一輛9人座客車突然從右側搶道，駕駛見狀立即按喇叭示意，沒想到對方竟伸出手比中指，讓駕駛相當氣憤，事後將影片PO上網路，引發網友熱議。

對此，警方表示，該9人座客車駕駛已違反《道路交通管理處罰條例》第47條，將面臨1200元至2400元的罰鍰。此外，行車過程中做出不雅手勢，可能涉及公然侮辱，提醒民眾行事應謹慎，以免觸法。

三星分局呼籲用路人，行車時應保持耐心，遵守交通規則，避免危險駕駛與不當行為，共同營造安全、和諧的行車環境。民眾若發現違規行為，可透過報案專線110或交通違規檢舉管道，並於行為終了日起7日內提供相關證據，警方將依法查處，以維護公共交通安全。