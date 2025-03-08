花東縱谷添新亮點！花蓮玉里「歐亞菲板塊遊客中心」獲中央支持

▲花蓮玉里站前板塊遊客中心用地坐落於台鐵花蓮玉里火車站前。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署為推動「北回之巔旗鑑計畫-微笑南灣in台灣」，於3月7日上午由周署長永暉率所屬親至花蓮玉里車站會勘行政院推動北回之巔計畫項下玉里站前板塊遊客中心用地，並與國營台灣鐵路股份有限公司等相關單位進行協商會議。

觀光署周署長表示，本計畫已於今年1月22日在行政院觀光產業振興諮詢會議第1次會議中獲得行政院同意支持，後續將依循程序提報行政院核定後推動。未來將由該署花東縱谷國家風景區管理處透過歐亞菲板塊遊客中心之興建，延續在地歷史、發展脈絡與空間紋理，併結合玉富自行車道為開放性園區起點，將玉里站前空間優化，並導入新型態旅遊、HUB資訊休憩服務等機能，建構花東縱谷中區新亮點。

縱管處許宗民處長表示，未來除歐亞菲板塊遊客中心建築新建工程外，也將持續辦理玉富島源自行車遊憩廊帶周邊產業串聯升級、永續旅遊鍊建構、綠色行旅智慧導覽系統建置等軟體服務。

規劃地點因涉台鐵公司管有土地範圍，本日邀集台鐵公司黃副總經理振照及其資產開發處團隊現勘，希望以協議價購土地或合作經營方式，共同促成歐亞菲板塊遊客中心興建，帶動當地之觀光發展。