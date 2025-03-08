台積電擴大赴美設廠引憂　台大校長正面看待：讓台灣變更好

▲對於台積電擴大赴美投資，台大校長陳文章正面看待，認為讓台灣變得更好。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2025年台大校園徵才博覽會今（8日）登場。針對台積電擴大赴美設廠，台大校長陳文章指出，個人以比較正面態度看待此事，因為台灣努力幾十年，才造就在半導體業的領先趨勢，現在台積電不只到美國設廠，也到日本、德國設廠，可以吸納不同人才互動，這些經驗可跟台灣有所互動，把新的東西帶回台灣，讓台灣變得更好。

台大校園徵才博覽會今天在椰林大道舉行，提供學生與企業直接交流的機會。今年共有超過330家企業參與實體博覽會、線上虛擬博覽會、企業說明會及公司參訪，涵蓋半導體、綠能、數位科技、金融、製造等關鍵產業，釋出超過4萬個職缺。

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對於台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心，外界擔心核心產業出走。台大校長陳文章在致詞時，主動表達以正面態度看待此事。

▲台大校長陳文章正面看待台積電擴大赴美投資，認為會讓台灣變得更好。（圖／台大提供）

陳文章表示，台灣當初科技會起飛，是因為幾十年前成立科學園區，有很多海外人才到台灣來，跟我們培育人才進行互動，經過這幾十年來，才造就台灣在半導體業的領先趨勢。

陳文章進一步指出，現在台積電不只到美國設廠，也到日本、德國設廠，「我相信在那邊也可以吸納不同人才」，而且這個經驗不一定只留在美國，也有可能跟台灣這邊有很多互動，「這反而是可以彌補我們，也就是說，除了到美日德投資，另一方面，台積電也可能帶回新的東西，讓台灣變得更好。」

陳文章認為，以他個人看法，只要台灣繼續培養好的人才，然後支持各種關鍵技術發展，未來會產生更多護國神山，台灣也會變得更好。他說，當看到一個事情移動時，也不應只看到讓我們覺得憂心的一面，也要想到正向的一面，「我個人是比較正面來看待此事。」