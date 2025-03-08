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網抱怨黏鍋！日食品廠研究3千平底鍋　跨界推「不煎壞餃子」神鍋

（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT 

日本食品大廠味之素先前被日本網友抱怨「冷凍水餃會沾鍋」，還貼出一張悽慘無比的鍋子照片。而味之素不僅第一時間致歉，後續還在網路上廣收網友的「不沾鍋」進行研究，近期推出研究成果。研究3520個平底鍋後，味之素不僅推出全新不會沾鍋的冷凍水餃，更研發出「不會煎壞餃子」的全新平底鍋。

據了解，整起事件源於2023年5月，當時一名日本網友在X貼出一張嚴重黏鍋的照片，光從形狀就可看出是水餃釀禍。該名網友還在文章中痛批，「你寫的！你說不需要油！騙子！」並直接標記冷凍煎餃品牌味之素。

這篇貼文引起許多網友注意，就連味之素官方也循線趕來，在貼文底下留言表示，「我們公司的目標就是向每個人提供完美、讓人驚喜、帶著漂亮羽翼的煎餃」，更十分誠懇地表示「非常不好意思，我們有個小小的請求，是否可以麻煩您以貨到付款的方式，提供您使用的那個平底鍋呢？我們想要確認一下燒焦的平底鍋狀況，以便後續研究如何改善產品」。

網友抱怨會黏鍋！日食品廠收3千平底鍋研究　跨界推出「不會煎壞餃子」平底鍋

 

據了解，味之素推出的冷凍煎餃主打「無須用水、用油」就可輕鬆烹飪，使用者只須將冷凍狀態的煎餃丟入平底鍋內，蓋上蓋子用小火蒸4至6分鐘，開鍋後煎餃就會呈現漂亮的顏色與薄脆的羽翼（麵衣）形狀。

味之素誠懇的態度令發文的網友同意寄送平底鍋給他們研究，還將原本的抱怨文隱藏，給味之素十足十的面子。

但味之素也未就此淡忘，2023年6月，味之素先是在X上發文表示，希望廣大網友能提供「會沾鍋」的平底鍋給他們進行研究，官方會贈送一包冷凍煎餃作為答謝。沒想到活動火熱異常，短時間內就募集超過1千個鍋子，官方也緊急將活動喊卡。

網友抱怨會黏鍋！日食品廠收3千平底鍋研究　跨界推出「不會煎壞餃子」平底鍋

網友抱怨會黏鍋！日食品廠收3千平底鍋研究　跨界推出「不會煎壞餃子」平底鍋

 

2023年6月19日，味之素官方發布後續的研究報告，貼文中表示，導致冷凍餃子無法順利烹調的因素包含平底鍋的材質與狀態、烹調餃子的數量、火力大小、蒸煮時間、鍋蓋的尺寸等多種條件。其中，長年使用的平底鍋塗層剝落或產生細微刮痕的可能性較高，因此不僅冷凍餃子，其他食材也可能更容易粘鍋。

但即便如此，味之素還是在「塗層剝落」的平底鍋上繼續研究，發現使用這樣的平底鍋烹飪冷凍煎餃時，必須在鍋子內倒1大匙（15毫升）食用油，以及使用小火蒸煮10分鐘，便可明顯減少沾鍋情形。

網友抱怨會黏鍋！日食品廠收3千平底鍋研究　跨界推出「不會煎壞餃子」平底鍋

 

原本以為整起事件就到此告一段落，沒想到味之素官方在2024年1月表示，歷經6個月研究後，他們升級旗下產品，將在2024年2月推出新版本冷凍煎餃，比起舊版產品更不易沾鍋。

網友抱怨會黏鍋！日食品廠收3千平底鍋研究　跨界推出「不會煎壞餃子」平底鍋

 

2025年3月，味之素官方再度發文，表示在研究3520個平底鍋之後，與新潟燕三条的品牌4w1h合作，共同推出「不會煎壞餃子」的平底鍋，目前已在東京車站的門市展示，計畫限時販售到19日為止。

網友抱怨會黏鍋！日食品廠收3千平底鍋研究　跨界推出「不會煎壞餃子」平底鍋

 

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