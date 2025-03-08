擁3房+存款！婆婆要求「每月4000幫帶孫」遭拒　網不挺媳：不知足

▲女網友表示，婆婆明明經濟能力很好，幫忙帶孫竟然還要付4000元，讓她難以接受。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

輩幫忙帶孫，該不該收錢？一名女網友分享，婆婆退休後主動表明要幫帶孩子，卻要求每月應得4000元，讓她難以接受，果斷拒絕。貼文曝光後，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，婆婆最近主動表明「在家閒得無聊」，因此主動開口說可每月收費4000元，到家幫忙照顧孩子，並要求身為媳婦的她回到職場上班，但被果斷拒絕，「我馬上說『不』。」

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至於原因，原PO認為，2年前退休的婆婆，明明有3棟房子收租，又有豐厚的存款，雖說幫忙照顧孩子是美意，但仍額要求外收費的行徑，讓她不解甚至不滿。

▲原PO貼文。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文曝光後掀起熱議，多數網友認為原PO不知福，「4000元顧小孩，很便宜」、「願意幫忙顧孩子已經很好了，4000元很多嗎」、「妳去請保姆都不止這個價格！身在福中不知福」、「這種婆婆還嫌，有錢是婆婆辛苦賺來的，婆婆有本事，給妳帶小孩子四千，有誰要？超辛苦！妳還嫌，我如果是妳婆婆再多錢我都不會帶！4000買吃都不夠，人在福中不知足」、「這樣不錯了，以前20年前，我的婆婆幫忙照顧小孩，她要3萬元」、「如果妳不想去上班，那就自己帶孩子。如果想去上班，一個月4000元比保母還便宜」、「她拿幾千只是意思意思，不想讓人覺得你們都自私不付出，何況婆婆沒有幫你們帶小孩義務。婆婆那麼好妳還不知足，那妳就自己帶。」

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