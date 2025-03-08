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「神明指引」連給七聖杯　她硬租400坪工廠打響甜點招牌

Lady Kelly蛋糕甜點創辦人蔡莉屏，覺得做烘焙很療癒，因緣際會下，她在大學都還沒畢業就走上創業之路。

▲Lady Kelly蛋糕甜點創辦人蔡莉屏，覺得做烘焙很療癒，因緣際會下，她在大學都還沒畢業就走上創業之路。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

表面上，Lady Kelly蛋糕甜點的創辦人蔡莉屏，僅僅花了兩年多就把招牌成功打響，但這背後可是累積了她十年功，才得以呈現出的「壓縮成果」。其實，在被前合夥人趕出自己創立的前蛋糕甜點品牌時，準備重新創業的路上，她也曾經陷入徬徨，但在親身經歷了一場神秘且玄奇的「神明指引」後，她撐出了自己味道的一片天。

十年功的見識與人脈，讓她決定不走街邊店，打算先建蛋糕甜點食品廠，再於交通要處的車站百貨設櫃，也好順勢發展網店模式。掂量了手上的資金，蔡莉屏原本只打算租下200坪場地。為了找到合適的食品工廠，她幾乎踏遍了可能的選址，其中，仲介還找了一處400坪的場地，起初，她看了覺得太大超出預期和預算，而且房東也擔心食品廠的衛生問題，認為這樣的租客會帶來麻煩也沒打算租她。

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人在無助的時候，總會求神問卜，這點來自嘉義布袋的蔡莉屏也不例外。有一天她的老戰友、負責研發生產的蛋糕師傅SAM夢見了玄天上帝指示，要她來找祂。看似無稽、沒頭沒腦的夢境，卻在沒過多久變成實境。原來SAM騎車到新北三峽遊玩，途經古樸的宰樞廟卻心頭一震：「這、這居然跟夢境一模一樣，我整個人當時真的嚇到。」就帶蔡莉屏去拜玄天上帝，而這尊玄武大帝也給我明確指定要在「租不到」的400坪場地蓋廠。

從前Color C’ode品牌的催生到曾經輝煌，這讓蔡莉屏累積十年功，同時也拓展出通路人脈，讓她再次成立Lady Kelly時，決定先打造央廚、食品工廠，先走能快速擴張的車站型百貨設櫃路線。

▲從前Color C’ode品牌的催生到曾經輝煌，這讓蔡莉屏累積十年功，同時也拓展出通路人脈，讓她再次成立Lady Kelly時，決定先打造央廚、食品工廠，先走能快速擴張的車站型百貨設櫃路線。

但即便蔡莉屏咬牙付出斡旋金，也無法改變房東不租的態度。眼看陷入僵局，她又向玄天上帝求助。心中滿是疑惑地把杯一拋：「是否該放棄這間工廠？」結果卻出人意料，玄天上帝不僅給出「否」的神諭，竟然還連續給出七個聖杯，要她：「非租不可！」不久，事情就出現了轉機。

也或許是蔡莉屏的堅持打動了房東，仲介突然傳來好消息，房東態度鬆動，同意出租場地，而且租金每坪僅500多元，遠低於周邊800至900元的市場行情。蔡莉屏簡直不敢置信：「也許這真的是神明的安排，祂幫我找到了一個既大又划算的地方。」讓她這一場商業冒險，更憑添了一些不可思議色彩。


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