住院14大NG行為！　護理師出面：討厭被用1眼神打量

▲護理師。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

ICU醫師陳志金在臉書上列出「住院十四不」，提醒病患及家屬在醫院內應遵守的行為規範。這篇貼文獲得超過3500個讚及表情符號，並引來不少護理師留言支持，表示貼文說出了他們的心聲。

陳醫師原本只打算列出「十不」，但最後擴展到「十四不」，強調醫護人員不是病患的傭人，病房是他們的工作場所，應該受到尊重。他呼籲病患及家屬在病房內保持安靜，不要干擾其他病人，也不要呼朋引伴來探病。

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他強調不要打聽其他病患的隱私，也不要對護理師大呼小叫，並提醒病患不要隨便按床頭的紅鈴，這是為緊急情況設置的。

▲護理師。（示意圖／CFP，非新聞當事人）

此外，陳醫師還提到病患外出需要經過醫師許可，並且不要在病房內使用未經許可的電器或點火，這些行為都可能帶來風險。他也提醒病患不要攜帶貴重物品或太多衣服，並避免塗指甲油，以便醫護人員能夠觀察指甲顏色。

最後，陳醫師提醒病患不要在病房內為所欲為，即使拉上簾子也會有護理師巡視。他還強調，不要把孩子或孫子介紹給醫護人員當男女朋友，也不要比較醫師的外貌，這些行為都非常不尊重人。

網友們對此貼文反應熱烈，直言陳醫師點出了醫護人員在工作中的困擾。一位護理師留言表示，他們極討厭患者用選媳婦的眼神打量他們，並在工作時間探問隱私，這些行為都顯得十分不尊重人。