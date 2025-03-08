台積電3兆投資美國　經濟部長郭智輝坦承：沒有事先告知

▲經濟部長郭智輝坦言，台積電宣布投資計畫沒事先告訴他，也沒必要跟中華民國政府講。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

台積電宣布對美國進行大規模投資，計劃投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心，引發了各界的關注和討論。經濟部長郭智輝7日接受訪問坦言「沒事先跟我說」。

郭智輝7日接受寶島聯播網《寶島全世界》廣播節目主持人鄭弘儀專訪，鄭弘儀詢問台積電是否有事先告知政府這項投資計劃，因為台積電要投資美國，需要先通過投審會審查過關。對此，郭智輝回應「沒事先跟我說」，但強調「他（台積電）就是有把握，就像川普也不會先說要什麼，他也不用跟中華民國政府講，說不定談判到最後也不用投資，所以他們沒有跟政府講。」

郭智輝表示，他對此感到很感動，認為這是台灣人的光榮。他指出，魏哲家進入白宮宣布這項投資，川普稱讚這是偉大工作，並介紹台積電是很厲害的公司、作出厲害選擇，因此這是台灣人的光榮。

郭智輝解釋，台積電赴美投資的主要目的是滿足需要人工智慧（AI）晶片的客戶需求，這些客戶中約有8成在美國。此外，美國希望透過這些投資來拉開與中國在AI領域的競爭距離。

郭智輝還指出，台積電在美國的工廠即使生產1.6奈米晶片，也不可能與台灣同步，因為需要根據台灣的經驗進行修正才能蓋成工廠，這也是為何台積電在美國需要大量研發人員的原因。

節目播出後，經濟部官員補充說明，郭部長想表達，台積電事前有充分與政府溝通，在6日總統賴清德與魏哲家的記者會上也已充分表達。關於投資審查部分，由於尚未正式做成投資決定，因此投審會還沒收到正式申請案。