獨／11萬會員「制服絕對領域」突遭關閉　網崩潰喊：靈魂缺一塊

▲擁有11.2萬會員的人氣社團「制服絕對領域」突遭關閉。（圖／示意圖，CFP）

記者許敏溶／台北報導

擁有11.2 萬會員的「制服絕對領域」臉書私人社團，創立至今逾10年，是不少粉絲分享國內外學生制服的小天地，昨（7日）卻無預警「被消失」，引發會員哀嚎。社團創辦人之一「紅色死神」指出，昨天一早就無預警無法登入管理網站，看到自己和夥伴辛苦經營10餘年成果突然消失，心在滴血。會員「老K」哀傷表示，「感覺靈魂缺了一塊」。

「制服絕對領域」從2013年就在臉書（Meta）創建，一開始是要讓喜歡國內外各級學校制服的粉絲，可以幫忙識別網路上看到制服是來自哪所學校，後來慢慢發展為成員可以分享相關資訊私人社團，包含好看的攝影作品，學校資訊等等，超過10餘年歷史，獲得不少粉絲擁護，會員要加入需先經過審核，目前會員超過11.2萬。

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社團創辦人之一的「紅色死神」表示，不知道發生什麼事，也沒有接到臉書任何警告或通知，昨天「制服絕對領域」的臉書帳號突然無法登入，現在整個社團突然消失，看到自己和夥伴辛苦經營10餘年心血突然消失，心在滴血，目前正在申訴中，希望臉書可以公開說明。

「紅色死神」說明，「制服絕對領域」是私人社團，需要經過審核才能進入社團，並非公開的社團，過去也曾舉辦過各種比賽或活動，例如2016年曾跟三立電視台合作舉辦制服比賽，2018年也曾和教育部合作，不清楚為何突然被下架，無法理解這樣的悲劇。

▲「制服絕對領域」突遭關閉，會員崩潰喊：靈魂缺一塊。（圖／紅色死神提供）

同樣是「制服絕對領域」社團管理員、也是網站攝影師的「史旺基」，曾出過3本「制服女孩」攝影集。史旺基說，昨天毫無預警無法登入帳號，連帶自己近萬粉絲的FB專頁與IG都無法使用，身為從2007年至今的臉書用戶，自己努力經營的心血突然不見，心中實在難以接受。

「制服絕對領域」突然無法登入，引發會員哀嚎。會員「老K」表示，平常都會在社團內看看各學校最新制服，自己彷彿重回學生時代，現在突然無法進入，「感覺靈魂缺了一塊，生活沒有重心」。