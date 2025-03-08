川普國會演講重點整理　邱世卿：如何落實是關鍵

▲川普發表國會演說。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普4日在國會發表演說，提出一系列重大政策方針，內容涵蓋國內治理、經濟與外交多個領域。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿整理川普的演講重點，表示川普擘劃的前景極具革命性，但要如何在劇烈變化的世界中落實這些計畫，並解決與俄羅斯、中國和盟友的關係，仍是一大挑戰。

邱世卿整理了川普5日的演講重點後，在Facebook發文指出，在國內政策方面，川普強調將徹底摧毀各領域的跨性別議程、全面禁止兒童變性手術與跨性別教育，並大規模精簡官僚體系，確保政府運作更有效率。與此同時，他主張對殺害警察的罪犯處以死刑，並承諾加強移民犯罪打擊，推動更嚴格的非法移民遣返計畫。

在經濟政策方面，川普表示美國將朝著保護主義發展，透過關稅與財政調控吸引企業回流，並計劃削減非核心支出，努力實現預算平衡與降低國家債務。他還宣布開放無限制油氣開採、興建輸油管與發電廠，同時推動船舶與飛彈防禦系統建設，強調這將為美國創造就業機會、提升戰略自主性。

在外交領域上，川普再度強調格陵蘭島與巴拿馬運河的戰略重要性，強調美國已和烏克蘭達成協議，烏克蘭將轉讓礦產資源，為未來和平進程鋪路。此外，他也宣布將販毒集團視為與ISIS相當的恐怖組織，並將展開更強硬的打擊行動。川普也批評歐洲在俄烏戰爭上的立場，指責歐盟購買俄羅斯能源的金額超過其對烏克蘭的軍事援助，但並未對俄羅斯本身做出負面評價。

總體而言，川普的演說展現出強烈的改革與保護主義傾向，並將美國當前問題歸咎於全球主義與新自由主義政策，矛頭直指前總統拜登與民主黨。他承諾美國即將進入「黃金時代」，但外界質疑這些計劃的可行性，尤其是在政治阻力與國際關係複雜性的影響下，川普政府究竟能實現多少，仍有待觀察。