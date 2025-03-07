桃園風光躍上日本鐵道　彩繪列車看見拉拉山等27個景點

▲日本南海電鐵彩繪列車，看見桃園27個景點。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局7日表示，市府攜手桃園捷運公司與日本南海電鐵，共同推出期間限定彩繪列車「発見！台湾桃園の魅力」號，這列充滿台灣風情的彩繪列車，即日起帶領日本與全球旅客穿梭關西地區，感受桃園四季更迭的迷人景色，開啟一場跨國交流的旅遊盛宴。

觀旅局指出，本次彩繪列車以 「山與海的四季」 為設計概念，由該局精心策劃，透過暖色調與幾何圖形交織出桃園一年四季的壯麗風貌。車身設計巧妙融入大溪老街的百年牌樓建築、中壢夜市的道地庶民小吃、以及擁有千年巨木的拉拉山森林遊樂區等 27個桃園代表性景點，讓這輛列車不只是交通工具，更是一幅移動的藝術畫布。

當旅客搭乘列車時，就像置身於桃園，春天賞花、夏天避暑、秋天品味海鮮、冬天欣賞燈會，感受桃園四季的不同魅力。不論是南海電鐵的機場線、南海本線，還是和歌山港線，旅客都能在不同路段欣賞到充滿桃園風情的列車，讓日常搭車變成一場與桃園相遇的旅行體驗。

觀旅局局長周柏吟表示：桃園擁有豐富的自然景觀與多元文化，希望透過這次彩繪列車，讓桃園最美的一面展現在國際舞台上，吸引更多日本及全球旅客探索這座充滿魅力的城市。近年來，桃園與關西地區的交流日益密切，不僅桃園捷運、桃園機場、南海電鐵與關西機場已簽訂合作備忘錄，強化台日夥伴關係，桃園市政府觀光旅遊局更與神戶觀光局簽訂觀光合作

桃園捷運與南海電鐵自 2017年 起便展開合作，今年更進一步推出為期兩年的「互繪列車」，在彼此的城市推廣對方的觀光風貌。「発見！台湾桃園の魅力」號誕生，將讓日本旅客在日常通勤中近距離接觸桃園的獨特風景，而隨著 2025年大阪關西世博會的到來，預計將有大量國際旅客從關西機場進入大阪市區，透過這輛列車，同步體驗桃園之美，提升桃園在國際旅遊市場的能見度。