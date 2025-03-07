2025探索北橫「櫻花勇士」單車騎　3／8~9展開千人參賽

桃園市政府觀光旅遊局3日表示，春季北橫的代表花卉是櫻花，平地的山櫻花、下巴陵至上巴陵昭和櫻、千島櫻等等不同品種櫻花陸續綻放至3月，適合以騎自行車的方式漫遊北橫；為此，市府今年持續規劃2條不同難易度的「挑戰極限，馳騁櫻花海」X「萌運動family go」自行車活動，自2月4日中午12時正式開放報名。