2025探索北橫「櫻花勇士」單車騎　3／8~9展開千人參賽

▲2025探索北橫櫻花勇士單車騎，今年邁入第10週年。（資料照／觀旅局提供）
記者楊淑媛／桃園報導
2025探索北橫春季活動「櫻花勇士」自行車活動，今年邁入第10週年，於3月8、9日展開為期2天賽事。桃園市政府觀旅局7日表示，今年賽事除了電子完騎證明、完騎獎牌，首度使用子晶片計時，讓每位車友紀錄自己的騎行時間、騎行路程，完騎後並致贈印有探索北橫LOGO的限量自行車包給車友紀念。
▲探索北橫限量自行車包。（圖／觀旅局提供）
市府觀旅局局長周柏吟表示，2月下旬起至 3月間，是桃園北橫櫻花季，從詩朗道路、下巴陵至上巴陵，不同品種不同花色的櫻花接力綻放，市府團隊多年來推廣低碳旅遊，「櫻花勇士」自行車活動正是希望遊客們以不一樣的旅行視角去探索北橫。
為慶祝「櫻花勇士」自行車活動，今年邁入第10週年，於3月8日、9日兩天賽事，每日開放500人次報名，自2月4日中午12時開放報名迄今，已吸引近千名車友熱血報名，共同見證這場單車界盛事！
今年櫻花勇士單車活動，從慈湖遊客中心出發，經北橫公路、桃116縣道，抵達拉拉山遊客中心，一路向上總長度約42.5公里，非常有挑戰性。另外，為表彰車友們對「櫻花勇士」自行車活動的長期支持，今年第十週年特別規劃「連續十年完騎」榮耀紀念獎盃。
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