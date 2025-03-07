翰墨寄情-彩墨兩岸名家聯展　即起至3／16桃園文化局展出

▲翰墨寄情-彩墨兩岸名家聯展，桃園文化局展出。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局7日表示，台灣世界藝術家交流會主辦的「翰墨寄情-彩墨兩岸名家聯展」，即日起迄3月16日於桃園文化局第二展覽室展出，歡迎民眾參展。「翰墨寄情」是以筆墨寄托創作者內心的情感，領銜展出的理事長梁瑞琴以畫牡丹知名，畫壇封其為牡丹皇后，其並帶領會員在兩岸三地開拓藝術領域，發掘新生代書畫創作者。

▲理事長梁瑞琴畫風秉持以「嶺南畫派」展現國畫風采。（圖／文化局提供）

而梁瑞琴同時也是「台灣世界藝術家聯合會」總會長及「東亞藝術研究會」理事長。在臺灣書畫界裡，梁理事長個人畫風秉持以「嶺南畫派」展現國畫風采，致力建立兩岸藝文界友好關係，並讓協會成為培育及推展書畫推動的搖籃。

創會會長史元欽為發揚中華文化書畫藝術傾心付出，會員將延續創會會長的精神，繼續為兩岸三地書畫藝術，發揚優良文化傳統而努力。「翰墨寄情-彩墨兩岸名家聯展」展出的作品有：現任協會理事長梁瑞琴，以及會員如王太田、巫登益、黃慶源、高瀅、洪啟義、郭萬里、陳金海等人，皆是專業書畫創作者，水墨人物、山水、工筆彩繪、翎毛花卉等創作亦具有個人面貌。