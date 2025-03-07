長年推動並實踐永續旅遊　日月潭風管處獲ITB國際綠色旅遊大獎

▲柏林旅展中宣布2025年綠色旅遊目的故事獎，日月潭獲得商業行銷類第三名。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）多年來持續推動並實踐永續旅遊，日前獲得2025年ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」（Green Destinations Story Awards）「商業與行銷」類別第三名，展現臺灣在全球綠色旅遊領域的卓越成果。

日管處表示，為促進當地更多業者實踐永續，於2023年舉辦永續共識營，邀請轄區業者與志工腦力激盪，共同研擬減廢旅遊、低碳遊程等可行方案，經反覆測試與調整後成功將其商品化，不僅有知名企業組團參與，更獲旅行社代表試行導入，為日月潭的永續市場注入嶄新動能，也憑藉創新的永續行動，連年入選全球百大綠色旅遊目的地故事獎（TOP 100 Green Destinations Stories）：

2022年以「與一次性塑膠用品說再見」推動減塑行動，共有29家合作業者參與，使用1585組環保容器，成功減少206.05公斤二氧化碳排放；2023年「導引部落朝永續旅遊方向前進—林道下的新契機」輔導布農部落提升遊憩品質，將馬告香料轉型為馬告香水，創造地方共榮；2024年「攜手日月潭：用集體智慧推動永續旅遊」促進多方合作，凝聚地方共識，更憑此獲得今年ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」的「商業與行銷」類別第三名。

日管處表示，未來將持續開發更多低碳遊程，並依循「永續旅遊、智慧觀光」政策，深化並與轄區內各利害關係人合作，共同推動更具創新與影響力的永續行動，讓世界看見臺灣的綠色旅遊價值。