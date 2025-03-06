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全國議長盃桌球賽桃園閉幕　苗栗縣議長李文斌首長組四連冠

▲全國議長盃桌球賽桃園閉幕

▲苗栗縣議長李文斌首長組四連冠。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期兩天、由桃園市議會主辦的114年全國地方議會議長盃桌球賽，6日於桃園市立體育館圓滿落幕。首長組單打前三名分別由苗栗縣議長李文斌、彰化縣議長謝典林及花蓮縣副議長徐雪玉奪得；從小熱愛桌球運動的李文斌議長，今年再次奪冠拿下四連霸。李文斌表示，全國議長盃桌球賽明年輪值苗栗縣舉辦，歡迎大家來苗栗遊。

▲全國議長盃桌球賽桃園閉幕

▲精神總錦標－苗栗縣議會。（圖／市議會提供）

桃園市議會議長邱奕勝在頒獎典禮上，感謝全國各地方議會的熱情參與，也感謝所有工作人員的辛勞付出，讓賽事得以順利進行。本次賽事圓滿落幕，下屆賽事將由苗栗縣議會接棒主辦，相約明年與大家再度同場競技，共同延續這份友誼與競技精神！

▲全國議長盃桌球賽桃園閉幕

▲優勝成績。▼精彩賽事。（圖／市議會提供）

▲全國議長盃桌球賽桃園閉幕

另外，議員男子單打前三名由基隆市曾紀嚴、嘉義市王浩、彰化縣張錦昆議員勇奪；議員女子組前三名則由新竹縣林秉君、基降市陳宜、臺北市汪志冰議員拿下。本次賽事共計500組、1001人次參賽，分為個人賽和團體賽兩大部分。個人賽項目包括首長組、幕僚長組、議員男女單打、職員男女單打、雙打及混雙；團體賽則分為議員組、職員男子甲組、男子乙組及女子組。選手們奮力拼搏，經過激烈角逐，各組優勝隊伍及選手脫穎而出。

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