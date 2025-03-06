記者黃楷元、李芸樺／台北報導

美國總統川普近期頻出斷金源等強硬手段調停俄烏戰爭，還和烏克蘭總統澤倫斯基於白宮吵架，放送全世界，用意何在？《ETtoday新聞雲》專訪印太戰略智庫執行長矢板明夫，剖析這場國際政治棋局，他認為川普強壓烏克蘭卻不打殘俄羅斯？ 是「怕歐洲和中國都不需要美國了」而烏、台在川普心中的天秤不一樣重，「美國不可能放棄台灣」。

矢板明夫認為，川普為了避免美國在烏克蘭戰爭的消耗資源，是為「讓美國再次偉大」的戰略布局，所以採取激烈手段，強迫烏克蘭坐上談判桌，但雙方立場存在根本性差異，且澤倫斯基的立場也很強硬，雙方難以妥協。

澤倫斯基提出四大訴求，包括恢復烏克蘭領土完整、加入北約以確保安全、獲取戰爭賠償，以及對俄羅斯總統普丁進行國際制裁。矢板認為，這些條件對俄羅斯而言難以接受，也使得川普難以完全支持烏克蘭的訴求，進而削減對烏援助，迫使烏方讓步。

此外，矢板明夫指出，川普在俄烏問題上的妥協，可能包含更深層次的戰略考量。他認為，若美國持續削弱俄羅斯，最終可能使俄羅斯轉向中國，成為後者的能源、糧食與軍事後盾，進一步增強中國的國際影響力，而打殘俄羅斯就代表歐洲不怕俄羅斯，就不需要美國了，所以川普可能選擇與俄羅斯和解。

至於外界對於「今日烏克蘭明日台灣」的台海問題討論，矢板明夫認為，美國對台灣的態度與烏克蘭截然不同。他指出，川普視中國為美國的最大競爭對手，因此不會在台灣問題上讓步。

俄烏是歐洲的事，美國屬外圍的介入，但若一旦台灣落入中國控制，將導致美國在全球的戰略地位嚴重受損，所以相較於歐洲事務，美國對台灣的承諾更為堅定，「美國不可能放棄台灣」。