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「悠活農村」負責人驚傳過世！逾20家供應商慘賠2百多萬

對於「悠活農村」無預警的倒閉，消費者怒斥其不負責任。然而，悠活農村也傳出房產已貸到第3胎，疑似資金斷鏈。（翻攝自臉書 @悠活農村）

▲「悠活農村」無預警倒閉，消費者怒斥其不負責任。（翻攝自臉書 @悠活農村）

圖文／鏡週刊

知名電商「悠活農村」曾販售海鮮、水果與米其林必比登推介餐廳的餐點，擁有不少忠實會員。然而，近日該電商負責人驚傳過世，官網無預警關閉，客服專線無人接聽，會員儲值金無法取回，多家餐廳與供應商更控訴積欠款項，金額超過221萬元，部分業者已考慮集體提告。

根據《東森新聞》報導，有消費者表示，近期想上「悠活農村」網站購物，卻發現官網無法進入、客服無人回應，會員儲值金更無法取回。受害顧客氣憤表示：「其實如果他們真的是不想經營，不是金額（錢）的問題，是他們這樣子（不回應）跑了，有點不太道德。」

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除了消費者權益受損，許多供應商與合作餐廳也控訴悠活農村積欠貨款，且金額驚人。據了解，至少20家業者受害，欠款總額高達221萬元。

台中知名上海菜餐廳滬舍餘味也表示，去年（2024）11月至今年1月的貨款，總共16萬多元，但等了半年都沒收到款項，白忙一場讓店家實在很受挫。

過去與悠活農村合作多年的嘉義名店林聰明沙鍋魚頭已提前終止合約，而台中必比登推介的肉圓店則仍未拿回貨款。肉圓業者無奈表示：「我們提供貨給他們去賣，然後變成我們貨有出去，然後帳款沒有進來。」

有消息指出，「悠活農村」的經營狀況早已亮紅燈，甚至將房屋抵押至第3胎貸款，顯示資金可能已嚴重短缺，無力償還供應商款項與會員儲值金。

目前，多家受害業者已組成自救會，計畫透過集體訴訟追回應得款項。然而，截至目前為止，悠活農村方面仍未對此事做出回應。


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