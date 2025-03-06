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陸網傳東航機長「空中失能」口吐白沫　發「Mayday」急返降哈爾濱

文／香港01

中國東方航空周二（4日）一班從哈爾濱飛往韓國首爾的客機，起飛後需突然折返。據多家媒體報導，由於機長「空中失能」，航班在發出「Mayday」的求救訊號後緊急返航。網傳機長口吐白沫，身體抽搐，哈爾濱機場指揮中心啟動三級應急響應。不過，東航方面未有證實消息。

▲陸網傳一名東航機長在執飛時「空中失能」，急返航超重降落哈爾濱。（圖／翻攝微博）

▲陸網傳一名東航機長在執飛時「空中失能」，急返航超重降落哈爾濱。（圖／翻攝微博，下同）

遇事的東航MU9845班機，為一架空中巴士A321客機，周二下午5時09分從哈爾濱起飛，目的地為韓國仁川機場。但起飛不久，副機長通知塔台「機長失能」，約在5時46分許重新降落哈爾濱。消息指出，急救人員登機後發現機長口吐白沫、身體抽搐。

▲陸網傳一名東航機長在執飛時「空中失能」，急返航超重降落哈爾濱。（圖／翻攝微博）

根據追蹤航班網站紀錄，東航MU9845原定當地晚上8時許抵達仁川，但受折返影響，東航在更換飛機後，航班於晚上9時許重新出發、至深夜11時許才飛抵目的地。

據指出，由於A321客機沒有放油口，但考慮由於事發位置距離首爾只有2小時航程，飛機裝載燃油不算太多，因此未有盤旋耗油，以超重方式落地。據指機場事後檢查跑道稱，道面正常。

▲陸網傳一名東航機長在執飛時「空中失能」，急返航超重降落哈爾濱。（圖／翻攝微博）

《瀟湘晨報》引述航空公司人員透露，在航空領域，機長在飛行途中因自身問題如突發疾病、心理問題等，不能完成飛行任務的情況稱為「空中失能」。簡單來說就是失去工作能力，例如昏厥、短暫性癲癇喪失意識等。

該名人士稱，在飛行過程中，尤其在起飛和降落的關鍵階段，一旦機師喪失對飛機的操控能力，而又沒有被及時發現時，極其危險。目前航空界對於預防機師「空中失能」主要有兩種方法，嚴格體檢、駕駛艙標準喊話。

▲陸網傳一名東航機長在執飛時「空中失能」，急返航超重降落哈爾濱。（圖／翻攝微博）

「空中失能」狀況雖然很少，但也時有發生。因此，航空公司和機組、飛行人員都有著明確的認識和處置方式，航班上也配備了各種應急裝備和藥品等，最大程度保障旅客和機組人員生命安全。

有大陸網友對消息表示心驚，尤其是返航超重降落，認為頗為驚險。有人揣測從機長的症狀來看，似乎是癲癇，但消息未獲證實。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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