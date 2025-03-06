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毒販頻換日租套房躲查緝　台南警逮人「各種毒品擺滿桌」

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南市政府警察局刑事警察大隊近日查出，林姓男子在大台南地區販售第一、二級毒品，他利用台南、嘉義等地的日租套房與小木屋，作為販毒據點及毒品倉庫，藉以掩人耳目，躲避查緝，警方日前展開查緝，除查獲多種毒品外，並將林逮捕到案。

▲▼ 臺南市警方近日成功偵破一起重大毒品販運案件 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 臺南警方偵破重大販毒案，起出大量毒品 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 臺南市警方近日成功偵破一起重大毒品販運案件 。（圖／記者林東良翻攝）

南市刑大毒品緝查中心掌握相關情報後，立即與嘉義縣警察局水上分局聯手成立專案小組，並報請台灣台南地方檢察署檢察官鄭愷昕指揮偵辦。經過長期監控與蒐證，警方確認林嫌的身分、販毒事證及藏匿地點，隨即展開行動，於嘉義某私人露營區的小木屋內執行搜索。

搜索行動中，警方成功查獲大量毒品，包括安非他命（1869公克）、海洛因（31公克）、依托咪酯(32公克)，電子磅秤2台、作案手機1支、贓款新臺幣60萬元等相關販毒證物。林嫌當場遭逮捕，偵訊後依《毒品危害防制條例》罪嫌移送台南地檢署偵辦。

專案小組調查發現，林嫌為規避查緝，除不斷更換交通工具並租用多處日租套房，建立遍布嘉南地區的販毒網絡。警方歷時4個多月跟監蒐證，終於鎖定其藏匿處所，見時機成熟時發動緝捕，成功將其繩之以法，防止大量毒品流入市面，避免對社會造成危害。

▲▼ 臺南市警方近日成功偵破一起重大毒品販運案件 。（圖／記者林東良翻攝）

台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長李宏倫呼籲，近年來毒品交易日趨網路化，施用人口年輕化及施用依托咪酯菸彈(俗稱:喪屍煙彈)等趨勢，如濫用成癮將嚴重危害身心健康，並易造成社會上其他重大危害，呼籲市民朋友切勿以身試法，南市警局當依法究辦，深入溯源追查毒品來源，全力打造無毒城市。

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