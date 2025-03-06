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研究揭「講英語有台灣腔」關鍵原因　專家：學習要仰賴聽覺

▲▼陽明交大破解「台式英語」發音關鍵，主因民眾學習英文過程受到母語影響，無意識地使用自己熟悉發音規則。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大教授盧郁安（左二）團隊，破解「台式英語」發音關鍵，主因是學習英文過程受到母語影響。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾反覆學習英文，但發音就是有台腔。陽明交大團隊發現，國人在學習英語時，往往依賴拼寫來記住單字，因受母語影響，無意識使用自己熟悉發音規則，但英語拼寫與實際發音並不全然相同，導致學習者發音與英語母語者不同，就是「用單字拼寫來背單字導致」，建議學習英語要仰賴聽覺而非視覺。

學習外語是不少人的日常，但民眾有時也會疑惑，為何不斷反覆練習，發音就是有台腔，無法與外國人完全一樣。陽明交大外國語文學系教授盧郁安及其團隊研究發現原因，並在今（6日）公布。

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盧郁安表示，中文使用者學習英語時，往往依賴拼寫來記住單字，但是英語拼寫與實際發音並不是完全一對一對應，這導致學習者的發音與英語母語者有所不同，有些語音帶有一股明顯氣流稱為送氣音，反之則是不送氣音。例如把手放在嘴前發出注音符號的「ㄆ」，手上可以感受到一股氣流，而發「ㄅ」時則沒有明顯氣流，這就是送氣音和不送氣音差別。

▲▼陽明交大破解「台式英語」發音關鍵，主因民眾學習英文過程受到母語影響，無意識地使用自己熟悉發音規則。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大破解「台式英語」發音關鍵，主因民眾學習英文過程受到母語影響，無意識地使用自己熟悉發音規則。（圖／陽明交大提供）

盧郁安進一步指出，在中文世界裡，「ㄆ、ㄊ、ㄎ」都是送氣音；「ㄅ、ㄉ、ㄍ」則是不送氣音。若對應英文直譯中文拼音系統，很自然會把「P、T、K」當成送氣音，「B、D、G」當成不送氣音。但在英語世界，「P、T、K」在不同情境發音會有所變化，例如「空間SPACE」單字，英文發音應該唸成「斯貝斯」(ㄙ ㄅㄟˋ ㄙ)，當中的P就應該發成不送氣音。因為P、T、K接在S之後通常不會送氣。

不過，盧郁安表示，在中文拼音或注音符號中，ㄆ、ㄊ、ㄎ本身就是送氣音，中文使用者看到字母P、T、K時，通常會直覺發出送氣音。

陽明交大研究團隊更發現，在一系列語音模仿實驗中，當中文母語受測者只聽到英語發音，能更正確模仿送氣及不送氣音差異，若受測者同時也看到英語拼音，就常受到拼音抑制，而「聽不到」語音上的差異。故學習英語不是仰賴聽覺，而是視覺上仰賴單字拼寫的記憶方式，這些中英文發音習慣上的差異，很容易就會導致發音出現台腔的「台式英文」。

因此，盧郁安表示，發音差異來自於語言系統的內在規律與結構，在語言學實證中，可透過提升第二語言使用者對發音變化的覺察力，幫助掌握不同語言系統的學習，「這並不是發錯音」，而是學習者受到母語影響，無意識地使用自己熟悉的發音規則。

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