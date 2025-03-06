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冰棒拆開驚見「冷凍小蛇」大眼狂盯！　他嚇壞po網：死了嗎？

▲▼冰棒拆開驚見「冷凍小蛇」大眼狂盯。（圖／翻攝自Facebook／เรย์แบน นักเลงบุญ ปากท่อ เมืองราชรี ）

▲冰棒拆開驚見一條冷凍小蛇。（圖／翻攝自Facebook）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名男子買了一根冰棒來吃，沒想到他一打開包裝，映入眼簾的竟然是一條被「冰封」的冷凍蛇，而且花紋、眼睛的樣子都非常清楚，讓他當場傻眼。

根據Thaiger報導，泰國中部叻丕府（Ratchaburi）一名男子日前在攤販買了一根冰棒來吃，沒想到居然有一條小蛇被冰封在冰棒裡面，「圓眼睛的小蛇，你死了嗎？從冰淇淋推車買來的黑豆冰棒，這是真實照片、真實情況，我自己買的冰棒。」

▲▼冰棒拆開驚見「冷凍小蛇」大眼狂盯。（圖／翻攝自Facebook／เรย์แบน นักเลงบุญ ปากท่อ เมืองราชรี ）

▲冰棒拆開驚見一條冷凍小蛇。（圖／翻攝自Facebook ）

男子將冰棒的照片貼在臉書，從貼文中的照片可以看到，冰棒表面灑滿黑豆，而這條蛇全身都被塞進冰棒中，顏色呈鮮綠與黑色相間，就連眼睛都十分清楚，模樣相當可怕。

許多網友推測，這可能是「金花斑游蛇」（Chrysopelea ornata），又稱「金樹蛇」（golden tree snake），屬於輕微有毒的蛇種，在泰國十分常見，也分布於中國、印度、斯里蘭卡、緬甸、印度、馬來西亞及菲律賓。

這起事件雖然駭人，但泰國網友依舊發揮幽默精神，紛紛留言開玩笑表示，「全新配方！高蛋白冰淇淋！」、「其實這才是主要食材，只是剩下的蛇被打成細碎混進去了」、「別吃，等它融化，拯救這條蛇吧！」

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