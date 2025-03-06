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女性壽命高於男性原因不只是基因　科學家揭密壽命差距的4大關鍵

研究顯示女性的平均壽命普遍比男性長，但維持健康的時間卻比男性短。（示意圖，photoAC）

▲研究顯示女性的平均壽命普遍比男性長，但維持健康的時間卻比男性短。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

全球的女性平均壽命普遍高於男性，這現象不受居住地、收入或生活品質的影響。然而，造成這種壽命差異的原因相當複雜，而且壽命較長並不一定代表更健康。目前，科學界歸納基因、荷爾蒙、生活行為、社會環境等4大關鍵因素，導致男女壽命差距。

根據《紐約時報》的報導，舊金山加州大學神經學博士杜泊（Dena Dubal）指出女性平均壽命較男性長，是全球普遍現象，且不受飢荒、疫情或糧食短缺等因素影響。此現象也見於多數哺乳類動物。

女性壽命較長背後的原因複雜且難以明確指出。此外，長壽並不一定代表生活品質的提升，南加大戴維斯老齡科學應用研究和管理學院副教授貝永（Bérénice Benayoun）指出，女性的健康壽命，也就是維持健康狀態的年數，通常比男性短。

最新研究顯示，基因可能是造成男女衰老差異的原因之一，越來越多研究指出，女性的X染色體可能與壽命有關，但具體機制仍待釐清。2018年杜泊實驗室的研究顯示，有兩個X染色體又有卵巢的小老鼠活最久，其次是擁有兩個X染色體但具睪丸的小鼠，而擁有XY染色體的小鼠相較短命。杜泊指出，研究發現第二條X染色體對於小鼠的生存至關重要，讓牠避免早死，使他猜想這條染色體可能蘊藏延緩衰老的關鍵。

另外，研究人員正深入探討雌激素對於壽命的影響，尤其是對免疫力的作用。貝永援引數據指出，女性在更年期前，免疫系統通常比男性更強，停經年齡較晚（通常指超過50歲）的女性往往較長壽，隨著更年期的到來，雌激素下降，將削弱女性免疫系統。

此外，生活習慣也是影響男女壽命差異的關鍵，杜克大學老齡研究專家博拉薩（Kyle Bourassa）指出，女性通常較少有吸菸或酗酒等不良習慣，而這些習慣對死亡率影響很大。博拉薩提到，女性更愛做一些對健康有益的事，例如繫安全帶和定期進行年度體檢。而且女性的社交生活較活躍，有助於減少社交孤立和孤獨感，2023年的一項分析也顯示，女性因藥物過量或自殺而死亡的風險相對較低。

最後，芝加哥伊利諾大學社區健康科學教授村松直子（Naoko Muramatsu）認為，從社會層面來看，戰爭和槍枝暴力對男性造成更嚴重的影響。新冠疫情期間男性死亡率較高，可能與男性從事需要接觸病毒的高風險工作，或是面臨無家可歸、被囚禁等情境，這些因素都可能增加他們的死亡風險。

哥倫比亞大學公衛環境健康科學副教授柯恩（Alan Cohen）指出，影響壽命差異的因素錯綜複雜，可能是上千種不同因素交互作用產生的組合。


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