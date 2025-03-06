渣男約砲偷錄音　勒索女砲友4萬還加價

▲渣男拿性愛影片勒索砲友，台中地院依恐嚇取財判刑7月，必須入監服刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市一名吳姓男子，透過交友軟體與C姓女子約砲，但做愛過程他偷偷錄音，並將錄音檔傳給C女，聲稱握有「性愛影片」，藉此勒索四萬元得逞，C女支付2萬元後，食髓知味的吳男竟然加價勒索，C女忍無可忍報案處理，台中地院法官認定這渣男觸犯恐嚇取財罪，判處7個月徒刑，必須入監服刑，不法所得兩萬元沒收，可上訴。

住在台中市的吳男（25歲）透過交友軟體與C女認識，兩人相約到汽車旅館做愛，過程中吳男偷偷錄音，並於2023年12月18日，透過IG將錄音檔傳給C女，詐稱手上握有兩人的「性愛影片」，藉此勒索四萬元。

C女害怕床照被PO上網曝光，心生恐懼，於是先匯款兩萬元給吳男。吳男食髓知味，數日後再度約C女到汽車旅館，交付剩餘的兩萬元，但到了快約定的時間，吳男又臨時加價，才願意刪除性愛影片與聲音檔；這讓C女擔心吳男會無止盡的不斷勒索，終於下定決心報警，當晚警方在兩人約定的摩鐵逮捕吳男。

案經台中地院審理，判決書指出，被告吳男不思循正當途徑獲取財物，竟以散播性愛影片的恐嚇方式索錢，導致C女因憂慮私密影片外傳而身心受創，承受巨大壓力及錢財損失，嚴重影響社會治安及善良風氣，所為不應寬貸。

此外，法官審酌吳男雖然被捕後坦承犯行，但在一審終結前，並未與被害人達成調解，更未予以賠償，因此依恐嚇取財罪，判處徒刑7個月，必須入監服刑，無法易科罰金，同時犯罪所得兩萬元沒收，可上訴。



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