破解麥香奶茶都市傳說　姚采辰最愛「不是10元包裝」親揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

網路流傳麥香系列的飲料不同容量包裝，味道也會有差異。網紅姚采辰近日挑戰「麥香奶茶都市傳說」，分別試喝10元包裝、15元包裝和寶特瓶包裝，結果發現她最喜歡的是15元包裝，因為她沒有那麼喜歡甜的東西，這款取中間值比較剛好。

▲姚采辰試喝3款不同包裝的麥香奶茶。（圖／翻攝自Instagram／ines.1017，下同。）

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姚采辰擁有甜美外型、F罩杯魔鬼身材，有「最兇闆娘」之稱，她近日在IG分享挑戰「麥香奶茶都市傳說」的影片，聽說10元包裝的最好喝，她分別試喝10元包裝、15元包裝、寶特瓶包裝，發現寶特瓶包裝的香味濃，但味道比較淡，10元包裝的沒有那麼香，但味道比較甜，15元的比例則是最剛好的。

▼▲姚采辰身材火辣，經常在社群平台分享生活美照。

姚采辰說，因為她沒有那麼喜歡甜的東西，平時都喝無糖茶，所以覺得15元包裝的款式對她來說是最剛好的，如果是口味偏甜的人，應該會比較喜歡10元包裝。

粉絲也紛紛留言表示，「20年前的比較好喝」、「小時候都喝10元的，長大喝15元的（跟10元的替換喝），寶特瓶喝過1、2次不喜歡」、「喝起來真的有差，個人是偏好小的，還有一個原因其實是容量比較划算」。