收日本伴手禮！他見包裝「識破爸伎倆」：兒子不被愛　4000人笑翻

▲有網友分享收到爸爸的日本伴手禮，結果真相讓他傻眼。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

網搜小組／閔文昱報導

出國旅遊，總會帶點當地名產當伴手禮，回台灣分送給親朋好友。不過，一名網友分享，他近日收到取貨簡訊，詢問後爸爸聲稱是有「從日本買回來的伴手禮」要給他，結果他到超商取貨一看到包裝，瞬間識破爸爸的伎倆，笑喊「兒子不被愛又不是一兩天的事了」。貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，他前幾天突然收到取貨簡訊，寄件人是爸爸，於是他詢問爸爸「幹嘛沒事買東西給我？」爸爸則稱「我去日本買回來的伴手禮，你跟妹妹都有」。

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不料，當原PO去全家領貨時，瞬間就看到包裹是某海外代購商的包裝，代表爸爸根本沒買伴手禮，而是事後透過代購「補買」，超脫線一幕也讓他笑稱「快笑死，沒有買伴手禮就直接說，兒子不被愛又不是一兩天的事了，不然好歹也寄到老家等我回去再拿給我吧。」

貼文曝光後，馬上吸引4000多人按讚，不少網友紛紛留言「可能本來要寄送的不小心被自己吃完了，趕緊買一樣的」、「兒子跟女兒能比嗎？當然是女兒重要」、「還不快謝主隆恩，至少有你的份」、「有就很好了啦」、「爸爸很聰明知道網路上什麼都買的到，去日本就好好玩就好」。