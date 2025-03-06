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陸百萬網美爆有私密片　她忍耐數月回應：不會放過散布者

▲▼陸百萬網美爆有私密片　她忍耐數月回應：不會放過散布者。（圖／翻攝葉凱薇抖音） 

▲抖音百萬網美葉凱薇。（圖／翻攝葉凱薇抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸抖音有190萬粉絲的車模葉凱薇，去年爆出有私密影片外流後，未對此事做出任何回應。近日，葉凱薇PO出最新影片表示，她忍耐數個月才回應，就是為了得到官方的鑑定報告自清，「我會找道視頻（影片）的作者，我也不會放過那些大量的傳播者」。

葉凱薇4日在抖音上傳最新影片表示，她去年被人惡意製作AI換臉的私密影片，且該影片還被大量傳播，「我身邊的同事、同行、攝影師在相互傳播的同時，並且加入了各種汙穢、難聽、髒亂的字眼，進行了傳播、進行了汙衊、進行了很多不實的謠言」。

▲▼陸百萬網美爆有私密片　她忍耐數月回應：不會放過散布者。（圖／翻攝葉凱薇抖音）

▲▼葉凱薇拿出鑑定結果澄清，同時發話不會放過散布者。（圖／翻攝葉凱薇抖音）

▲▼陸百萬網美爆有私密片　她忍耐數月回應：不會放過散布者。（圖／翻攝葉凱薇抖音）

葉凱薇說，她在去年11月27日就報警提告，但這麼久都沒有出面說明，就是為了等待鑑定報告出爐，同時也默默地搜集證據，截圖轉傳、嘲諷她的人。

葉凱薇秀出上海市安全局浦東分局的立案書、司法鑑定院的鑑定結果等，都指出該影片是「技術拼湊、合成形成」，以此證明為AI影片。

葉凱薇說，「謊言只需要1分鐘，造謠毀掉一個人只需要一分鐘，但是真相可能往往來的會比較久」，她仍在默默地搜集證據，「我會找到視頻（影片）的作者，我也不會放過那些大量的傳播者」，「我希望你們能夠停止對我繼續地造謠，並將對各別的同行、攝影師提告，「希望你們知道，你們的這一切不但毀掉了一個人，也毀掉了你們自己」。

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