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青年就業領航計畫助力高職女　提早進入職場存到創業基金

▲▼ 新二代高職女畢業加入青年就業領航計畫 提早確立職涯夢 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲青年就業領航計畫 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現年20歲的新二代鄭金鳳，前年高職畢業後考量家計決定先就業，透過勞動部「青年就業領航計畫」進入迴轉壽司店工作，除原有薪資外，政府每月再加碼1萬元津貼，不僅讓她提早進入職場體驗，更助她確立未來職涯方向，對餐飲很有興趣的鄭金鳳說，希望存下一筆錢，實現開餐飲店的創業夢。

▲▼ 新二代高職女畢業加入青年就業領航計畫 提早確立職涯夢 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲鄭金鳳從小對餐飲有興趣，加入「青年就業領航計畫」讓她提早確立未來職涯方向 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，青年就業領航計畫主要幫助高中職應屆畢業生，先進入職場探索再決定是否升學或就業，參加者除原有薪資外，每人每月再補助1萬元，最高可領到36萬元，不僅增加收入又可累積實務經驗，且計畫結束後，還可利用這筆錢作為未來就學或創業基金。

鄭金鳳從小就很喜歡做手作料理，高中選讀餐飲科，新住民二代的她從小便希望能盡早幫忙分擔家計，高三時經學校老師介紹「青年就業領航計畫」，發現可以提早就業確認職涯方向，還能幫忙分擔家計，就毅然決定參加，後來在勞動部雲嘉南分署朴子就業中心協助媒合下進入爭鮮迴轉壽司嘉義高鐵店擔任門市服務人員，早一步進入職場磨練。

▲▼ 新二代高職女畢業加入青年就業領航計畫 提早確立職涯夢 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲「青年就業領航計畫」讓20歲的鄭金鳳提早入職場磨練，更助她存到一筆創業基金。 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

「幸好家人都很支持」，鄭金鳳說，剛開始從門市服務基礎學起，起初面對內外場的繁忙情況，時常感到手忙腳亂，後來透過職場導師手把手教導，她逐漸掌握工作技巧，現在製作餐點、服務帶位、點餐結帳都很上手，不僅讓她快速提升自己的職場技能，就連臨場應變處理能力也變強，更使她提早確立自己對餐飲服務業的熱情與興趣。

鄭金鳳說，透過青年就業領航計畫讓她更了解自己要的是什麼，不僅能幫忙改善家中的經濟情況，也啟發她想創業的夢想，未來她除要繼續升學外，也規劃開一間餐飲店，將夢想實現；她非常推薦尚未確立適性規劃的高中職學弟妹，可先參加計畫提早了解職場世界，看看是不是自己想要的，以便找尋適合的職涯興趣。

劉邦棟表示，青年就業領航計畫另配有職場導師，可協助青年快速融入職場，雇主每月亦有5,000元的訓練指導費，最長補助24個月，歡迎歡迎高中職應屆畢業生與事業單位加入，該計畫自106年執行至今，已幫助轄區1,500名青年提早確認職涯方向，詳細計畫內容可上官網(https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或電洽（06）6985945轉1699。

 
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