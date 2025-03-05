「不做嗎？」南基醫院健檢文神致敬迷因　網盛讚：小編太懂

▲南投基督教醫院用動漫二創的方式，幽默宣導健康檢查。（翻攝南投基督教醫院臉書）

圖文／鏡週刊

南投基督教醫院（下簡稱南基醫院）社群小編再度發揮創意，這次在健康檢查宣導貼文中，悄悄致敬同志漫畫《新・不做嗎》（新・やらないか）。這番巧思立刻引起網友熱烈討論，紛紛稱讚小編不僅幽默，還能用有趣的方式讓人關注健康議題。

透過南基醫院臉書貼文可見，該貼文以「好健檢，不做嗎？」為標語，搭配一張兩名男子深情對視的圖片，並附上健康檢查的重要性說明。

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眼尖的網友馬上發現，這張圖的構圖、色調、人物姿勢，幾乎與同志漫畫《新・不做嗎》（新・やらないか）封面如出一轍。這部漫畫以細膩筆觸描寫男同志戀愛故事，在社群上擁有極高討論度。

▲南基醫院致敬的同志漫畫《新・不做嗎》。（翻攝X）

貼文一出，不少網友留言：「小編真的懂」、「南基醫院不只是醫院，還是二創神殿」、「我去健檢了，但順便戀愛可以嗎？」更有粉絲表示：「原來醫院不只關心身體健康，連精神糧食也顧到了！」

值得一提的是，這並非南基醫院小編首次在貼文中「暗藏玄機」。先前曾在痔瘡預防宣導時，使用大量木毛（もこ）元素，吸引眾多熟悉網路迷因的網友朝聖，甚至有人開玩笑地詢問：「這家醫院是會員制嗎？」「手術費是不是114514元起跳？」



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