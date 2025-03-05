店王停業後業績↑10%！台中廣三SOGO母親節檔期「提早1周開打」

▲廣三SOGO百貨提早一周開打母親節檔期，創有史以來最早紀錄。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

身為全台百貨店王的台中新光三越氣爆後停業至今已經超過2周，其人潮、客群外溢到其他商圈百貨，間接帶動業績表現。台中廣三SOGO百貨觀察到，過去兩周館內的化妝品業績成長超過10%，因此原定3月中才會開跑的母親節檔期也將提前開打，超級早鳥的檔期也創下歷史紀錄。

每年母親節檔期都是上半年百貨「補血」大檔期，百貨界及彩妝品牌皆摩拳擦掌，廣三SOGO百貨透露，新光停業後，人潮約成長1成左右，但業績成長最明顯的就屬化妝品專櫃，已經較往年同期成長10%，且還持續上升中，因此特別提早5天開打，以因應消費者需求。

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另外，新光三越事件後，不少品牌專櫃都將櫃姐、櫃哥打散到其他百貨賣場站櫃，廣三SOGO百貨這段時間粗估就增加80位左右的專櫃人員。

▲廣三SOGO也與『韓國超人氣插畫ZIZONE』聯名合作，推出限量來店禮。（圖／記者游瓊華攝）



廣三SOGO表示，感謝祭率先於3月6日針對化妝品業種搶先開跑，全館感謝祭將推出全館滿仟送佰及銀行滿額禮等活動，最高回饋近18%，另外，廣三SOGO也與『韓國超人氣插畫ZIZONE』聯名合作，推出限量來店禮。

廣三SOGO於3/6至3/12舉辦化妝品VVIP預購會，祭出滿仟送佰活動外，還有8大銀行刷指定門檻送禮券活動，更針對廣三SOGO APP會員加碼送 滿8萬加送1200、滿12萬加送1800、單筆滿5萬加送800、單筆滿3萬加送400(以上門檻擇一兌換)；此外，APP卡友獨家限定於預購會期間單筆消費滿2000元可獨家兌換「ZIZONE收納購物提袋乙份』，限量2500份。