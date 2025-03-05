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LINE抓包男友劈腿「正宮公園約戰小三」　結局神轉！兩人竟變好友

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年尾牙時，意外發現男友劈腿，於是立刻和對方攤牌，沒想到隔天收到小三私訊，兩人更相約公園談判；然而，結局超反轉，兩人不但組了「反渣男情報網」，更成為好朋友。

女網友在Dcard娓娓道來，「去年尾牙發現男友LINE裡有顆愛心貼圖，點進去差點摔手機，那女生頭貼超仙，還叫他北鼻，我當場截圖傳給男友，嗆說『拎北現在就去你家砸PS5』，結果那女生隔天居然私訊我，傳了一串哭臉說她也被騙，還附上男生撩妹的紀錄截圖。」

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只見，男生用同款罐頭情話傳給10幾個妹子，讓兩人錯愕又不齒，後來相約公園攤牌。原PO笑說，當天她帶了兩罐台啤，對方則帶了整袋鹹酥雞來賠罪，「兩個瘋女人邊啃雞屁股邊對罵渣男，現在我們組了反渣男情報網，上周還聯手在交友軟體釣到他的新帳號。」

▲▼女生,好朋友,閨蜜,搭肩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，原PO也不禁吐槽，「她昨天還傳訊息說，買一送一的咖啡券要不要分她，這女人蹭吃蹭喝的功力，根本比渣男劈腿還強！」

對此，網友們紛紛笑回，「感覺有點像婦仇者聯盟」、「好好笑好可愛，換個角度想，如果是我...我也希望有人陪我消掉買一送一的券」、「理性推一個，很多女的被劈腿之後原諒劈腿男，然後跑去找小三算帳，我真的看不懂」、「妳的故事怎麼跟我超像」、「對渣男最好的報復，就是和小三（們？）聯手整死他」、「有趣，江湖好玩」、「我快笑死，什麼革命感情XDD」。

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