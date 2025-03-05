撐不住！館長健身房「取消24小時營業」　會員嘆：吸引力沒了

▲「館長」創立的健身房「成吉思汗健身俱樂部」將取消24小時營業。（翻攝自成吉思汗健身俱樂部 進化綜合格鬥中心臉書）

圖文／鏡週刊

「館長」陳之漢創立的健身房「成吉思汗健身俱樂部」昨（4）日公告，因無法負擔深夜時段的高額成本開銷，忍痛取消24小時營業，將在3/31晚間23點59分開始執行閉店，4/1起更改營業時間為早上6點至晚間24點。

「成吉思汗健身俱樂部」過去主打24小時營業，吸引不少會員不遠千里慕名而來，不過昨晚健身房在臉書向會員公告，「成吉思汗創業11年，非常感謝大家的支持！隨著電費與人事成本增加，深夜時段的營收已沒辦法支撐高額的成本開銷，成吉思汗幾經考量後，不得不忍痛取消24小時。」

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成吉思汗表示，將於4/1起，更改營業時間為早上6點至晚間24點，並於3/31晚上23點59分開始執行閉店。

▲成吉思汗健身俱樂部4日晚間在臉書上公告，將從4月起取消24小時營業。（圖／成吉思汗臉書）

消息曝光後，大批會員留言表示，「24沒有了 吸引力也沒了」、「如果沒有24h 其實就不想跑太遠了 附近練就好了」、「取消24小時真的就跟其他場館沒什麼差別了」、「難受…願意跑這麼遠就是看重24H」、「可以解約吧？當初看重24小時」、「我是不知道其他館的情況，但新莊館漲價了，現在又取消24小時，已經續了7年多的我，是該換其他間了」。



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