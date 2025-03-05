新毛巾別急著用！下水清洗有技巧　才能發揮最佳吸水性

▲清潔專家建議新毛巾務必清洗後再使用。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者洪菱鞠／綜合報導

家中換了新毛巾，不少人會猶豫是否需要清洗才能使用，儘管看起來乾淨，直接用似乎沒有問題，但清潔專家建議，為確保毛巾的吸水性和衛生，新毛巾務必清洗後再使用，並避免使用特定洗劑，才能讓它發揮最佳效用。

剛買來的新毛巾究竟是洗？還是不用洗？日本一家擁有50年歷史的清潔服務專門店指出，新毛巾在織造過程中會添加糊漿，以利於生產流程，但這些糊漿會殘留並影響吸水性，此外，生產和運輸過程中，新毛巾也可能附著染料或灰塵，建議使用前最好先洗過，有效去除殘留物，讓毛巾發揮好的吸水效果，同時確保衛生。

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正確的清洗方法也很重要，新毛巾要用大量清水徹底沖洗，去除殘留在纖維深處的糊漿，若使用洗衣精，建議選擇鹼性洗劑，因為其清潔力強，又能保護毛巾色澤和質感；避免使用柔軟精，柔軟精會在纖維表面形成油膜，降低新毛巾的吸水性，僅在使用一段時間後，感覺變粗糙時再使用，以維持柔軟觸感，防止毛圈脫落，延長毛巾的使用壽命。

如何在不使用柔軟精的情況下，維持毛巾的蓬鬆柔軟？今治毛巾工業協會也提供以下3點建議：

1、使用洗衣袋清洗：能有效保護毛圈結構，避免毛圈壓扁變硬，延長毛巾壽命。

2、晾曬前輕拍毛巾約十次：晾曬前輕拍毛巾，能讓毛圈豎立起來，乾燥後的觸感會有明顯差異。

3、縮短戶外晾曬時間：紫外線是損壞纖維的原因之一，應避免長時間暴露在陽光下，乾了就立刻收起來。

今治毛巾工業協會提到，毛巾變粗糙並非不可避免，不妨在日常洗衣中多加留意，正確的清洗和保養方法才能讓心愛的毛巾持久如新。