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社會 社會焦點 保障人權

女保險員勾人夫！囂張嗆「告我沒差、可以裝傻」　挨告結果曝

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保險女業務員與人夫暗通款曲，人妻怒告小三與保險公司求償150萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名人妻驚覺丈夫竟與保險業務員小花（化名）發展不倫關係，兩人不僅多次密會，還一同進出溫泉旅館，甚至在車內討論如何「裝傻應對官司」。氣憤的她怒告，不僅求償150萬元，還將小花任職的保險公司一併告上法庭，要求連帶賠償並登報道歉。士林法院審理後認，小花確實侵害配偶權，判賠30萬元，但保險公司與登報請求則遭駁回。

人妻指出，她與先生結婚超過30年，孰料2023年初，丈夫竟與保險員小花私下約會、同遊溫泉旅館，甚至發生性行為，嚴重侵害她的配偶權，讓她承受極大精神痛苦。

她強調，小花身為保險業務員，原本是為她與家人招攬保險，卻趁機介入婚姻，破壞家庭，因此不只小花要負責，保險公司也應擔負管理不周的責任，故請求法院判決小花與保險公司應連帶賠償150萬元，並要求小花在四大報刊登判決書。

面對人妻怒告，小花強調，她與人夫的互動只是普通朋友關係，正宮提供的對話紀錄，只是夫妻因感情不睦的對談，並未具體證明她與人夫有逾越社交界線的關係。她認為，這些對話只是人夫的「求和手段」，希望挽回婚姻，並不是承認自己介入夫妻關係。因此，她請求法院駁回人妻的訴訟。

另一方面，保險公司也撇清責任，強調小花與公司間並非僱傭關係，而是承攬合約，並且她在2023年2月19日才正式登入公司，不符合原告指控的「利用職務勾引人夫」說法。

保險公司進一步強調，員工的私人感情生活並非公司管理範疇，如果小花有任何不檢行為，公司將依照內部規範處理，但並不代表公司需要對此承擔法律責任。因此，公司認為，人妻對他們的訴訟不符權利保護要件，請求法院駁回訴訟。

法院勘驗證據發現，小花曾跟人夫說「她一定會氣我嘛，畢竟我背叛她，她生氣很合理！」，還自認精明地說：「我們已經很久沒出去了，之前都沒被抓到，為什麼這次被發現？而且我們都往很偏遠的地方去了啊！」甚至毫不在意地表示：「她要告我？沒差啊，我們只剩下照片證據，沒金流往來，法官面前我們可以裝傻啊！」這些對話直接成為關鍵證據。

法官審理後認為，小花確實在招攬保險業務時與人夫熟識，但不倫行為並非執行職務時發生，公司無法事先防範，因此免負連帶責任。然而小花與人夫的互動已超出一般同事情誼，確實構成侵害配偶權，認小花須賠償30萬元。

此外，人妻要求小花在報紙上刊登判決書，以挽回名譽，但法院認為，配偶權不屬於名譽權，登報並無必要，因此駁回該請求。

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