13歲腦癌少年圓夢！川普任命他當「特勤局特工」　暖心畫面曝光

圖文/鏡週刊

美國總統川普美東時間4日發布國會演說,過程中出現暖心一幕,1名男童6年前因腦癌被告知僅剩5個月壽命,但他戰勝死神,川普今特別任命他為特勤局特工,現場也響起如雷掌聲。

根據CNN報導,川普演講時主動提及這位13歲少年丹尼爾(DJ Daniel)的背景,原來丹尼爾2018年時被診斷出腦癌,被醫生告知最多僅剩5個月能活,而這已是6年多前的事了。

丹尼爾父親努力替兒子完成夢想,因此丹尼爾此前已多次成為警方榮譽成員;川普更當場對著丹尼爾宣布,「今晚,我們將給予你最大的榮譽。我請特勤局新局長柯倫(Sean Curran)任命你為為美國特勤局特工。」

柯倫隨即將代表特勤局的證件交給丹尼爾,所有國會議員們一同高喊「丹尼爾」慶祝,畫面相當讓人感動;丹尼爾也被抱著高舉起來,他手持這個證件展示,除難以置信外,表情也相當驕傲。

HEARTWARMING: Trump’s Secret Service Director Sean Curran just made young DJ Daniel, a Texas boy with cancer who dreams of becoming a police officer, a Secret Service agent



What an absolutely beautiful moment pic.twitter.com/RQ1xcmcnX7