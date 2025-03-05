13歲腦癌少年圓夢！川普任命他當「特勤局特工」　暖心畫面曝光

圖文／鏡週刊

美國總統川普美東時間4日發布國會演說，過程中出現暖心一幕，1名男童6年前因腦癌被告知僅剩5個月壽命，但他戰勝死神，川普今特別任命他為特勤局特工，現場也響起如雷掌聲。

根據CNN報導，川普演講時主動提及這位13歲少年丹尼爾（DJ Daniel）的背景，原來丹尼爾2018年時被診斷出腦癌，被醫生告知最多僅剩5個月能活，而這已是6年多前的事了。

丹尼爾父親努力替兒子完成夢想，因此丹尼爾此前已多次成為警方榮譽成員；川普更當場對著丹尼爾宣布，「今晚，我們將給予你最大的榮譽。我請特勤局新局長柯倫（Sean Curran）任命你為為美國特勤局特工。」

柯倫隨即將代表特勤局的證件交給丹尼爾，所有國會議員們一同高喊「丹尼爾」慶祝，畫面相當讓人感動；丹尼爾也被抱著高舉起來，他手持這個證件展示，除難以置信外，表情也相當驕傲。

HEARTWARMING: Trump’s Secret Service Director Sean Curran just made young DJ Daniel, a Texas boy with cancer who dreams of becoming a police officer, a Secret Service agent



What an absolutely beautiful moment pic.twitter.com/RQ1xcmcnX7 — Nick Sortor (@nicksortor) March 5, 2025



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