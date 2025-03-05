快訊／「蹂躪女兒348次喊寶貝」　北市狼父警現身法院

記者黃宥寧／台北報導

北市警局捷運警察隊鄭姓主管，涉以父親權威控制女兒，長期對其施行性侵害，案經細心女檢察官多方調查，逐步拼湊還原真相，揭露鄭男自2010年至2017年間，共對女兒侵犯348次，被依法起訴。今（5）日士院首開庭，他也低調現身法院。

▲北市捷運警狼父侵犯親生女兒7年348次，今現身法院。（圖／記者黃宥寧攝）

此案於去年4月曝光，受害女兒在好友陪同下向台北市婦幼隊報案，指控父親鄭男利用父女關係，藉著酒後失控為藉口，對她進行性侵。檢方調查發現，鄭男從女兒13歲起，以每週一次頻率，對她伸出狼爪。更令人髮指的是，他甚至偽裝親密，以「寶貝」等親暱稱呼迷惑女兒，混淆倫理界線，進一步掌控受害人的心理。

直至2017年，鄭男因外遇被妻子發現並離婚，這段長達7年的惡行才得以終止。然而，對女兒造成的心理創傷卻無法抹去。

負責此案的女檢察官展現高度專業，逐步拼湊出完整事實。儘管鄭男否認罪行，並拒絕測謊，但被害人測謊結果顯示供詞可信，檢方並結合多項證據，確認鄭男惡行確鑿無疑，依《刑法》對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪及利用權勢性交罪將其起訴，建請法院依《兒少法》從重量刑，藉此彰顯對兒少保護的決心，並對類似潛在行為起到震懾作用。另有部分犯行因罪嫌不足不起訴，告訴人得聲請再議。

據悉，鄭男在得知女兒提告後，曾提出賠償方案，試圖以金錢換取和解。他承諾，將房產過戶至女兒名下，並支付總額超過400萬元的賠償金，其中部分金額擬以分期方式支付。

勇敢揭露這段長達7年的侵害，對受害女兒來說已是第一步，但未來在法庭上與父親對簿公堂，無疑將再次面對內心深處的創傷與陰影。不具名法界人士指出，司法審判過程雖是必要的正義步驟，但受害者也需要心理專業支持，幫助她逐步修復心靈創傷。

