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社會 社會焦點 保障人權

快訊／囂張畫面曝！王大陸露兇狠表情「比司機中指」

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

藝人王大陸涉嫌傷害罪，今(5日)以500萬元交保，而全案起因為，王大陸2024年搭車後，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上爆發口角，到達目的地後，王大陸下車卻將鑰匙遺留車內，他於是開門想拿，但連男所駕駛的是特斯拉，無法打開車門，王大陸就猛敲車窗要求停車，雙方再度爆方衝突，進而導致這起事件發生。而雙方當時衝突畫面曝光，可以看見王大陸露出凶狠神情，並對著司機怒比中指，行徑相當囂張。

▲▼ 王大陸比中指畫面曝 。（圖／翻攝當事人IG）

▲王大陸比中指畫面曝。（圖／翻攝當事人IG）

這起案件發生在去年4月，當時王大陸從北市大安區復興南路一段搭車，準備前往位於信義區仁愛路四段的戶籍地，但途中他認為司機繞路，雙方先在車上爆發第一次衝突，抵達目的地後，王大陸下車後發現自己的鑰匙遺留在車上，於是想開車門拿鑰匙，但因該車為特斯拉，王大陸打不開門，便怒敲車窗要求司機停車，雙方爆發第二次衝突。

王大陸事後向友人游男抱怨此事，游男則透過管道得知連男個人資訊，並唆使他人在新北地區攔車痛毆，讓司機覺得相當莫名其妙，事後還將畫面PO網，並問，「我可以告他嗎？」

全案之所以曝光，全因新北檢方偵辦王大陸妨害兵役案時，從其手機中發現此事，於是將王大陸及游男拘提到案。案經檢方偵辦後，將王大陸依傷害等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，但今晨6時許，法院裁定以500萬元交保。

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