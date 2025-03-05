王大陸待5hrs才有人辦保！程序沒跑完多等了50分鐘　現身露尬笑

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

藝人王大陸昨(4日)爆出教唆好友游翔閔痛毆計程車司機，今清晨6時許被新北地院裁定500萬元交保，但等了約5小時10分鐘，才有律師到地檢署替他辦保。稍早，律師已將交保金額送交地檢署，不過王大陸因遭到限制出海、出境等，必須要登記跑流程，王大陸又在留置室多待了50分鐘才終於能離開，而他一現身便露出尷尬微笑，最終坐上車離開。

▲王大陸在留置室等了5個多小時才有人替他辦保，目前還有登記程序要跑，他還得待在裡面繼續等。（圖／記者陳以昇攝）

王大陸近期閃兵問題躍上新聞版面，不料事件都還沒平息，他就又被爆出涉犯傷害罪。據了解，根王大陸承認找游男對Uber運將潑屎教訓，不知游男自動加碼打傷人，直到游男把打人的影片用微信傳給他，才曉得後來的演變。

然而，王大陸並未因此跟游男劃清界線，或是設法找到傷者善後，只抱持著打都打了的心態，直到警方調查閃兵一案時，才在其手機中揪出這起案外案。

▲王大陸現身。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方昨晚複訊後，認定王大陸涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪、第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、個人資料保護法第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。

但考量被告王男業經檢警二度搜索查扣相關事證，且共犯游男經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，認無羈押之必要，裁定500萬元交保，並限制出境、出海及限制住居。

不過，王大陸今等了5個多小時，才有律師出現替他辦保，而他因遭限制出境出海、限制住居等，還有登記程序需要辦理，王大陸因此還多在地檢署留置室內待了50分鐘，才終於可以離開地檢署。