詐團抖音教投資賺錢！先滙5千紅利騙帳號　桃園25歲女險上當

▲郭姓女子遭詐騙欲匯款，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名25歲郭姓女子在抖音上看到投資廣告教賺錢，對方為讓郭女信服及拿到人頭帳戶，先匯郭5000元紅利，讓她嚐到甜頭，於是郭女打算匯美金1000元購買虛擬貨幣賺錢，幸好郭女在銀行匯款時，行員察覺異狀，通報警方到場，以新聞案例勸說及時阻詐。

▲員警以新聞案例及查證所匯款帳戶為警示帳戶，終讓郭女放棄匯款。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於昨日15時許接獲轄內銀行通報，一名郭姓女子疑似遭到詐騙，欲臨櫃匯款1000元美金投資虛擬貨幣，警員蘇柏魁、邱重霖獲報前往了解，得知詐騙集團以話術哄騙郭女從合法的虛擬貨幣程式加值購買貨幣，再轉到海外其他虛擬貨幣程式，賺取差價紅利。

詐團為得到郭女的人頭帳戶來洗錢，先匯款共新台幣5千元的紅利到郭女帳戶，讓她相信確實有賺到錢，進而投入更大筆資金。警方後續也查出對方的匯款帳號已遭到警示，且經檢視郭女與對方的對話內容，發現郭女先在抖音軟體上看到投資廣告教賺錢，一時財迷心竅加LINE了解，卻被對方的話術騙得團團轉，確信就是常見的「假投資詐騙」伎倆。

員警隨即以實際新聞案例向郭女勸說，郭女才恍然大悟發現自己遇上詐騙放棄匯款，感謝警方與行員及時勸阻。大園分局分局長吳傳銘提醒，隨著網絡時代的發展，詐騙手法層出不窮，民眾務必要提高警覺，不要相信話術的投資廣告，更不要輕易匯款。