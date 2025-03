OnlyFans女星炫富被搶！深夜從床上被拽下　用槍巴頭逼交6億加密貨幣

▲OnlyFans女星Amouranth遭入室搶劫,所幸她與丈夫聯手,開槍將對方趕走。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

知名OnlyFans女星Amouranth最近在網上發文,聲稱自己遭遇了入室搶劫,原來她在網上炫耀自己擁有價值2000萬美元(約新台幣6.5億元)的加密貨幣後,3名持槍劫匪突然闖入她的臥室,強迫她交出財產,並用手槍毆打她。幸運的是,Amouranth最終成功與丈夫聯手反擊,開槍擊退劫匪。

據《紐約郵報》報導,本名為西拉古薩(Kaitlyn Siragusa)的Amouranth,3日在X宣稱自己遭遇入室搶劫,3名持槍歹徒闖入了她的臥室,將她從床上拽起後,以槍柄毆打她,要求她交出加密貨幣,甚至將槍口抵住她的頭,強迫她登錄帳戶。Amouranth表示,她趁機用手機發出求救訊息「我被持槍搶劫了。」

數小時後,Amouranth再度於X公開監控畫面,顯示她將這3名男子帶到房子後方,隨後畫面傳來幾聲槍響,這3名男子則迅速逃離。NBC 2台報導稱,Amouranth的丈夫看到她的求救信息後,持槍在建築內等待她將劫匪引來,最後2人成功聯手開火反擊,成功將3名歹徒趕走。

3 gun men



He screams “I got shot I got shot” after



I’m not supposed to post the scene itself, nor the casing which are now evidence



They beat me before this video and pistol whipped me the pummeling felt like it would never end and I protected my head by putting my arms… https://t.co/kVlRJGWalx pic.twitter.com/vUSUVarobk