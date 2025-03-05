川普關稅來了「這類商品」恐率先飆漲！　零售、製造業都逃不掉

▲川普關稅的威脅再度來臨，中加墨三國嚴陣以對 。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《美聯社》報導，美國總統川普（Donald Trump）長期威脅實施的關稅，很可能即將生效，不僅將讓該國陷入與中國、加拿大及墨西哥不斷升級的貿易戰，對於美國消費者、國內製造業與零售業，都將遭受嚴重的漲價衝擊。

美國此前宣布，對加拿大與墨西哥進口商品的25%關稅6日起生效，另把針對中國進口商品的10%關稅提高為20%。儘管目前商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普最快5日宣布與加墨達成貿易協議，作為緩衝途徑，但各界依然高度關注連鎖效應。

不過，康乃爾大學助理教授張文東（Wendong Zhang，音譯）認為，價格上漲的幅度，仍取決於未來幾天的事態發展，這究竟是長期關稅或短期行動，仍然有待觀察。但若美國經濟真的遭受嚴重影響，關稅可能只會短暫實施，川普也可能轉而對印度、歐盟、晶片、藥品等更多產品或國家，課徵更多關稅。

▼美聯社分析指出，易腐食品的價格，可能率先遭到衝擊。（示意圖／CFP）



►對於美國消費者的影響

針對中國的關稅，可能影響各種消費性產品，包括手機、玩具、服飾。一些公司為了延遲或減輕影響，可能盡量囤積商品，或者轉移製造鏈及供應鏈，但實踐起來或許不太容易。舉例而言，即使「美國製造」的商品，也可能含有來自中國的塑膠或包裝，更何況大規模轉移供應鏈，不僅複雜也很困難。

百思買執行長巴里（Corie Barry）談到消費性電子產品時說，「我們預期，所有商品的供應商，將把一定程度的關稅轉嫁給零售商，使得美國消費者很可能面臨價格調漲。」

由於美國每年花費數十億美元，從墨西哥及加拿大進口蔬果，超市消費者採購食品時，很可能面臨價格衝擊。此外，關稅也可能提高加墨進口龍舌蘭與威士忌等烈酒的價格。

儘管確切時間尚不清楚，但「易腐食品」可能率先遭到衝擊，尤其在寒冷的月份，零售商依賴外國進口提供新鮮蔬果。其中，消費者最快可能在幾天內就會發現，來自墨西哥的酪梨全面漲價。

▼不論是製造業或零售業，都可能被關稅衝擊。（圖／路透）



►對於美國企業的影響

各種商品的製造商及零售商，都會感覺到關稅的影響。百思買執行長巴里4日直言，「國際貿易對於我們的商業及產業而言至關重要。消費性電子產品供應鏈是高度全球化、高技術性及複雜性的。中國與墨西哥仍分別是我們販售產品的第一及第二大大來源國。」

Target百貨執行長康乃爾（Brian Cornell）也表示，由於消費者壓低支出，重要假日季度的消費與營利都下滑。由於關稅與其他成本，該公司2025年年初的盈餘面臨「重大壓力」。

此外，除了來自中國的汽車零件，汽車品牌跨越美加墨邊境的供應鏈，也可能受到影響。

▼川普的經濟政策，牽動全球經濟。（圖／達志影像／美聯社）



►美中加墨的反應

如今，中加墨都已經宣布報復性措施，中國要對一系列關鍵美國進口農產品，課徵最高15%的關稅，包括雞肉、豬肉、黃豆和牛肉，同時把受限制的美國企業名單，擴大至20多間。

與此同時，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布，將在21天內，針對逾1000億美元的美國商品課徵關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也預告實施反制措施，但尚未說明具體細節。

張文東指出，萬一美加墨未能達成貿易協議，導致新一波關稅真的實施，所有涉入經濟體都會出現GDP下滑、整體消費價格上漲的情況。

其中，由於美國經濟規模及美元走強，加墨將承受遠比美國更大的損失。而對美國而言，針對中國、加拿大與墨西哥的加徵關稅，可能導致GDP損失0.4%，總額超過1000億美元。