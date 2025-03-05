快訊／王大陸500萬交保現身！雙手合十尷尬微笑　避談教唆傷人

記者黃彥傑、陳以昇、吳佩蓁／新北報導

藝人王大陸與叫車平台司機發生糾紛，涉嫌教唆富二代友人游翔閔痛毆司機，2人一度被依殺人未遂罪送辦，經過檢方調查後，案由均改為傷害罪，並向法院聲押禁見。今（5日）晨裁定王大陸500萬交保、游翔閔羈押禁見。稍早，王大陸繳清保金後，雙手合十步出新北檢，尷尬微笑：「謝謝！謝謝！不要推，不好意思，各位小心喔」擠開人牆後快步上車離開。

▲王大陸500萬交保現身。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



據了解，去年4月份王大陸在北市大安區復興南路一段搭車，準備前往仁愛路四段；途中王認為司機連男繞路，雙方在車上爆發第一次口角；王大陸抵達目的地下車時，發現鑰匙掉在車內，但連男所駕駛的是特斯拉，王疑因無法打開車門，氣得猛敲車窗要求司機停車，雙方再度爆發衝突，事後王大陸向友人游男抱怨此事，並由游男教唆他人痛毆司機。

王大陸到案後，坦承找游男對司機潑屎教訓，但他不知游男加碼打人，直到游男把打人影片傳給他，才知曉此事，但王認為人打了都打了，並未設法找傷者善後。

警方循線找到被揍的司機，司機要求追究王、游涉嫌殺人未遂刑責，檢方偵辦認為未達有殺人犯意或犯行程度，訊後依王大陸及游翔閔涉犯教唆傷害罪、非法利用個人資料等罪嫌，王另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，認被告2人有逃亡、勾串、滅證之虞，聲請法院羈押禁見。

新北地院今天凌晨召開羈押庭訊問，6時許裁定王大陸交保500萬、限制出境、出海及限制住居，游翔閔羈押禁見。裁定結果出爐5小時後，王大陸委任律師事務所派1男1女現身協助辦保，而王大陸步出地檢署時，面對媒體提問均沉默不語、雙手合十僅表示「謝謝」上車離開。