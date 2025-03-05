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社會 社會焦點 保障人權

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

上班注意！根據警廣即時路況資訊，今天7時45分，國道1號高架南下49.1km 、桃園交流道路段，發生3輛自小客車追撞占用中線事故，回堵4公里。

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