快訊／上班注意！ 國1追撞塞爆 ▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站） 記者陳俊宏／綜合報導 上班注意！根據警廣即時路況資訊，今天7時45分，國道1號高架南下49.1km 、桃園交流道路段，發生3輛自小客車追撞占用中線事故，回堵4公里。 每日新聞精選 免費訂閱《ETtoday電子報》 03/03 全台詐欺最新數據 更多新聞 569 件 1 億 8225 萬 損失金額(元) 更多新聞 ※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板 ET快訊 快訊／遭輾頭顱破裂 烏日女騎士當場死亡 快訊／台積電漲30元至1030！ 台股大漲逾320點 王大陸疑被「富二代打手」騙了 司機11個月沒報警有3疑點 即刻生效！加拿大對「美6790億商品」課25％關稅 威脅切斷 雨神再臨！ 下波「全台溼3天」時間曝 王大陸再爆「跟黑道掛勾」放高利貸 知情人：沒給錢就叫小弟打人 王大陸可能不起訴！ 網紅律師揭1原因變傷害罪500萬交保 快訊／上班注意！ 國1追撞塞爆 王大陸「富二代打手」起底！柯震東搭肩留影 演藝圈尊稱游董 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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