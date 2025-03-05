川普將宣布簽礦產協議？　美財政部長否認

▲貝森特表示目前尚未安排簽署礦產協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮發生口角後，原訂簽署的礦產協議破局，儘管有知情人士透露，川普會在4日的演說上宣布將簽署協議，但美國財政部長澄清，目前沒有這個安排。

根據《路透社》報導，有4名知情人士4日透露，美國和烏克蘭正在準備重新推動礦產協議，川普原本打算在4日晚間的國會演說中宣布這項協議，但協議尚未正式簽署，情況仍可能發生變化。

不過，財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《福斯新聞》訪問時澄清，「目前沒有安排簽署。」

白宮未對此置評，烏克蘭總統辦公室及烏克蘭駐美國大使館也未回應相關詢問。目前不清楚這份協議是否有所調整。

原先的協議並未明確提供烏克蘭安全保障，而是允許美國獲得烏克蘭自然資源的部分收益。協議內容還包括，烏克蘭政府須將所有國有自然資源未來貨幣化收益的50%，投入美烏共同管理的重建投資基金。

目前，法國、英國及其他可能的歐洲國家已提出，如果達成停火協議，他們願意派遣維和部隊進入烏克蘭，但前提是美國必須提供支持或作為後盾。不過，莫斯科方面已經拒絕此類維和計畫。