國文課「鞭數十驅之別院」後半段曝光　律師：兒童不宜

▲國一國文課本有沈復《浮生六記》的《兒時記趣》。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

相信許多人以前上國一國文課時，都對「捉蝦蟆，鞭數十，驅之別院」的課文很有印象。而律師林智群表示，其實文章還有後半段，只是被國立編譯館刪除了！因兒童不宜。

林智群在臉書說，沈復《浮生六記》的《兒時記趣》，「余憶童稚時，能張目對日，明察秋毫⋯⋯ 一日，見二蟲鬥草間，觀之，興正濃，忽有龐然大物，拔山倒樹而來，蓋一癩蝦蟆也。舌一吐而二蟲盡為所吞。余年幼，方出神，不覺呀然驚恐。神定，捉蝦蟆，鞭數十，驅之別院。」

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「你看到的《兒時記趣》其實只有上半段」，林智群表示，大家有沒有覺得很奇怪，兩蟲相爭都被癩蛤蟆吃掉，然後呢？文章到這裡就結束，看起來有點奇怪，其實文章還有後半段，只是被國立編譯館刪除了！因為兒童不宜。

林智群指出，後半段內容是這樣的，「年長思之，二蟲之鬥，蓋圖奸不從也，古語云：『奸近殺。』 蟲亦然耶？貪此生涯，卵為蚯蚓所哈，腫不能便，捉鴨開口哈之，婢嫗偶釋手，鴨顛其頸作吞噬狀，驚而大哭，傳為語柄。此皆幼時閑情也。」

林智群提到，白話文的意思就是長大後回想，兩隻蟲在打架，應該是求歡不成！古人說「奸邪會招致殺身之禍」，蟲不也是嗎？因為成天顧著蹲在地上看蟲，下體被蚯蚓咬了，腫到無法小便。

林智群繼續解釋文言文意思，「奴婢抓了隻鴨子要幫我解毒（古人認為鴨子口水可以解毒），但不小心鬆了手，鴨子張大嘴，好像要把我的OO吃掉一樣，我嚇得爆哭，從此成為大家的笑柄。這就是我的兒時記趣。」

林智群寫道，基本上就是差一點跟鴨子發生奇怪的事，國文這樣念就對了，隱藏版才是精華，「看蟲抓癩蛤蟆，哪裡有趣？後面發生的事情才有趣吧！」他說，當年還真的有買《浮生六記》那本書，翻到《兒時記趣》時，覺得很奇怪怎麼多了一段。

對此，許多網友留言，「國文這樣教，全班都頂標」、「原來是國一的生物課程」、「後面半段才是兒時記趣吧！比前半段有趣多了！」