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心靈課程竟「猥褻性暴力受害者」：像A片輪暴的場景

小美在POP任職10年，其中8年被直屬主管權勢性騷擾。

▲小美在POP任職10年，其中8年被直屬主管權勢性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

演心理劇時，老師先設定主題，引人說出內心困擾和祕密，助教、隊長會有默契地辱罵、譴責學員，由於已先掌握個資，有利於攻擊學員弱點，一步步把人逼到心理崩潰。

演心理劇　攻擊弱點

Kevin記得有次，老師要大家2人1組，想像面前的人是爸爸或媽媽，有什麼話要說？「這時候教室會放音樂，老師用類似催眠的口吻引導你回溯冥想，開始說話之後，助教會走到你旁邊，開始指責、嘲笑你，要你批判父母，對話會愈來愈激烈，總之一定會找到一個點讓你哭到崩潰。」數十人胡亂投射自己的創傷，紛紛入戲、情緒潰堤，開始互相推打、責罵，等情緒發洩完，呂再引導冥想，說一些同理、擁抱、愛、成長等話語，學員因此感覺問題被「處理」了。

小美說，心理劇血淋淋放大人心深處的恐懼、愧疚、匱乏，好像如果不改變，下場就會很慘：「所有人都認為老師就是會處理。呂秀金看到王永慶遺產紛爭的新聞，跟我們說：『叫王永慶（的家屬）來上課，只有在課程裡可以處理了。』」

呂秀金（左）、黃振輝（右）接受學員慶生祝賀。（受訪者提供）

▲呂秀金（左）、黃振輝（右）接受學員慶生祝賀。

小美上課13年，從學員變成講師，她說自己也從受害者變成加害者。她指著個資表格，「上面還會標明學員有幾個孩子，我們必須知道他背後有多少人脈，就有機會在課程中洗腦，讓他再叫人進來上課。」POP慫恿學員借錢來上課，也因掌握刷卡紀錄，會強迫學員刷多張卡湊錢，「這個地方不只不會處理問題，還會製造問題。」

例如POP談論性的方式。小美說：「到了3階，呂秀金在講的只有性和錢，她說性等於錢，性關係好就會有錢，所以要跟伴侶多做愛。她會教我們，夫妻吵架只要甩到床上去做一次就好了。」還有「女人說不要就是要」「老公外遇都是老婆的錯」「離婚的女人會變小三成為社會公害」。

更有遭受過性暴力的人誤以為上課可以解決困擾，反而被再度傷害。Kevin曾目睹，「呂秀金會叫所有被騷擾過的女生站出來，有一個女生說自己小時候被表哥性侵過，助教把她的眼睛蒙起來，然後老師點名十幾個看起來比較獐頭鼠目的男生，講一些猥褻的語言『妳好漂亮、穿這麼辣』之類的，然後推她，有點像A片輪暴的場景。教室的燈光調暗、放悲傷的音樂，接著找人來扮演父母，開始責怪她『怎麼這麼下賤』，這時候她已經崩潰了，開始打爸爸，責怪他沒有保護好自己。」最後用白布蓋上，請被性騷、性侵過的人用力掙脫白布，象徵走出陰影。「呂秀金有兩種說法，一種是因為妳們賤，才會吸引男生；一種是女兒會被性騷、性侵，都是爸爸的問題，因為女兒是爸爸的前世情人。」

小美轉述，有曾被性侵的學員因課程中被一堆手觸摸而感到恐懼，卻被威脅繼續上課，才能「解決被別人摸身體的恐懼」，人生才能得到救贖，後來罹患憂鬱症、離婚。也有學員在臉書發文表示，自己新婚懷孕時，被呂秀金要求當眾向會抽菸、喝酒的先生下跪磕頭，因為沒能力讓伴侶戒菸酒，是自己的過錯。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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